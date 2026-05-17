사단법인 한국의료관광진흥협회(KMTPA)와 그랜드코리아레저(GKL)가 외래 관광객 대상 의료관광 활성화와 ‘K-웰니스 호스피탈리티’ 협력 확대를 위해 손을 잡았다.



GKL과 한국의료관광진흥협회는 최근 전략적 업무협약을 체결하고 의료·웰니스 관광 콘텐츠 개발, 프리미엄 환대 서비스 모델 구축, 글로벌 공동 마케팅 등을 추진한다고 밝혔다.

안덕수 GKL 마케팅본부장(오른쪽)과 김진국 한국의료관광진흥협회장이 의료관광 활성화를 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 양 기관은 프리미엄 건강검진, 안티에이징, 한방 등 고부가가치 콘텐츠를 연계해 K-웰니스 호스피탈리티 모델을 구축한다는 계획이다. GKL 제공

이번 협약은 세븐럭카지노를 찾는 외래관광객에게 의료·문화·관광 체험 콘텐츠 제공함으로써 고객 경험을 확대하고 지역경제 활성화에 기여하기 위해 체결됐다. GKL VIP 고객과 동반객이 방한 기간 중 프리미엄 건강검진, 안티에이징, 한방 등 고부가가치 의료·웰니스 콘텐츠를 자연스럽게 접할 수 있도록 맞춤형 서비스 접점을 마련한다는 계획이다.



양 기관은 문체부 융복합관광과의 주요 정책 과제인 의료와 관광의 결합을 현장형 비즈니스 모델로 구체화하겠다는 의지다. 이와 관련 ▲외래 관광객 대상 의료·웰니스 연계 콘텐츠 개발 ▲한국형 프리미엄 호스피탈리티 모델 구축 ▲GKL 접점 인력 대상 ‘K-웰니스 앤 호스피탈리티(K-Wellness & Hospitality)’ 교육과정 운영 ▲글로벌 의료관광 네트워크 구축 및 공동 마케팅 등을 함께 추진한다.



GKL은 세븐럭카지노를 방문하는 외래관광객을 대상으로 우수한 K-의료관광 콘텐츠를 소개하고 체험할 수 있는 ‘K-의료관광테마관’도 운영할 예정이다.



업계에서는 이번 협업이 고액 소비층 유치와 재방문 수요 확대에 기여할 수 있을 것으로 보고 있다. 의료·웰니스 콘텐츠가 카지노·관광 접점과 결합할 경우 방한객의 체류 시간과 소비 범위를 넓히는 융복합 관광 모델로 발전할 가능성이 있다는 평가다.



실제 한국 의료관광 시장은 외국인 환자 200만 명, 지출액 12조5000억원 규모의 산업으로 성장했다. 협회는 정부 정책 흐름에 맞춰 안과, 치과 등 접근성이 높은 진료 분야부터 연계 모델을 구축하고, 외래 관광객이 보다 쉽게 의료·웰니스 서비스를 경험할 수 있는 구조를 만든다는 방침이다.



김진국 KMTPA 회장은 “문체부 관광정책실 소관 공익 단체로서 추진하는 이번 협력은 관광·의료·웰니스가 연결된 새로운 프리미엄 시장을 개척하는 국가적 시너지가 될 것”이라며 “K-웰니스 기반의 건강하고 지속가능한 의료관광 생태계를 구축하여 대한민국 관광 산업의 내실을 다지고 글로벌 경쟁력을 압도적으로 높여 나가겠다”고 밝혔다.



윤두현 GKL 사장은 “세븐럭을 찾는 외래관광객에게 차별화된 콘텐츠를 제공함으로써 고객 만족도를 높이고 의료관광 활성화 및 지역 경제에도 기여할 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 GKL은 민관 협력을 통해 지역 관광 인프라 개선과 관광 소비 확대를 위해 노력하겠다”고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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