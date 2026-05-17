위기의 불꽃 파이터즈, 연천미라클 공세 속 김성근도 굳은 표정

불꽃야구2 스틸컷. 스튜디오C1 제공

스튜디오C1의 야구 예능 ‘불꽃야구2’ 불꽃 파이터즈가 시즌 첫 경기부터 예상 밖 위기에 직면한다. 연천미라클의 끈질긴 공수 운영에 흐름을 내주며 벼랑 끝 승부를 펼치게 된 것.

오는 18일 스튜디오C1 공식 유튜브 채널에 공개되는 불꽃야구2 3화에서는 불꽃 파이터즈와 연천미라클의 치열한 맞대결이 이어진다. 경기 초반부터 연천미라클이 강한 압박을 펼치며 파이터즈를 흔들고, 분위기는 급격히 긴장감 속으로 빠져든다.

더그아웃에서 경기를 지켜보던 신재영은 선발투수 이대은의 흔들리는 컨디션을 가장 먼저 포착한다. 그는 “밸런스가 아예 안 맞는다”고 분석하며 위기감을 드러내고, 이대은 역시 시즌 첫 경기의 부담 속에서 스스로를 다잡으며 마운드를 지킨다. 과연 이대은이 팀 분위기를 추슬러 반격의 발판을 마련할 수 있을지 관심이 쏠린다.

타선 역시 쉽지 않은 흐름에 갇힌다. 파이터즈 타자들은 상대 투수의 독특한 투구폼에 타이밍을 쉽게 맞추지 못하고, 연천미라클은 빈틈없는 수비로 출루 기회를 차단하며 경기 주도권을 놓치지 않는다. 좀처럼 풀리지 않는 상황에 김성근 감독도 굳은 표정으로 답답함을 감추지 못한다.

이런 가운데 분위기 반전을 위해 연천미라클 스파이로 불리는 임태윤이 해결사로 출격한다. 연천미라클 역시 그의 존재를 의식하며 집요한 견제에 나서고, 긴장감 넘치는 승부가 이어진다. 임태윤이 상대의 집중 마크를 뚫고 득점 기회를 만들어낼 수 있을지 주목된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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