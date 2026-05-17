아이들 우기, 아찔한 로우라이즈 스커트…유럽 사로잡은 '한 줌 개미허리' [스타★샷]

우기가 산뜻한 복장으로 매력을 뽐냈다. 출처=우기 SNS

그룹 아이들 멤버 우기가 감각적인 패션 센스를 선보이며 글로벌 팬들의 시선을 사로잡았다.

지난 16일 우기는 자신의 SNS 채널에 아이스크림 이모티콘과 함께 이국적인 풍경을 배경으로 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 우기는 트렌디한 감성과 로맨틱한 발레코어 요소를 믹스매치한 스트리트 룩으로 독보적인 매력을 뽐냈다. 은은한 자카드 패턴이 돋보이는 파스텔 옐로우 컬러의 크롭 탑에 로우라이즈 브라운 플리츠 스커트를 매치해 러블리하면서도 힙한 무드를 완성했다. 특히 깊게 파인 넥라인의 화이트 레이스 디테일과 미니 리본이 빈티지한 매력을 배가시켰다.

발끝까지 감각적인 스타일링이 돋보였다. 우기는 화이트 크루 삭스에 핑크와 블랙 배색이 들어간 슬림한 레트로 스니커즈를 믹스매치해 룩의 균형을 잡았다. 여기에 화이트 프레임의 선글라스를 매치해 확실한 포인트를 더했다.

한편 우기가 속한 아이들은 현재 네 번째 월드 투어 ‘2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]’를 성황리에 진행 중이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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