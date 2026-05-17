끝내기 찬스였는데…김하성, 3G 연속 빈손 ‘타율 0.059’

사진=AP/뉴시스

침묵이 길어진다.

내야수 김하성(애틀랜타 브레이브스)의 방망이가 무겁다. 17일 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 열린 보스턴 레드삭스와의 ‘2026 메이저리그(MLB)’ 홈경기서 7번 및 유격수로 선발 출전해 4타수 무안타에 그쳤다. 3경기 연속 빈손이다. 시즌 타율은 0.059((17타수 1안타)까지 떨어졌다.

시작부터 잘 풀리지 않았다. 2회 말 첫 타석서 헛스윙 삼진을 당했다. 5회 말과 7회 말엔 각각 루킹 삼진, 우익수 뜬공으로 물러났다. 가장 아쉬웠던 건 9회 말이다. 2사 만루 끝내기 찬스였다. 상대 마무리 아롤디스 채프먼의 157.9㎞짜리 직구를 받아쳤다. 타구는 투수 정면으로 향했다. 채프먼의 오른 발을 맞고 굴절됐다. 김하성은 헤드 퍼스트 슬라이딩을 시도했으나, 송구가 조금 더 빨랐다.

김하성은 지난겨울 애틀랜타와 1년 2000만 달러에 계약했다. 사실상 자유계약선수(FA) 권리 행사를 한 해 미룬 것과 같았다. 비시즌 예기치 못한 부상을 마주했다. 지난 1월 빙판길에서 미끄러져 오른손 중지 수술을 받아야 했다. 재활을 거쳐 지난 13일 빅리그에 복귀했다. 지난 14일 시카고 컵스와의 경기서 시즌 첫 빅리그 안타를 신고했다. 하지만 이후 안타를 추가하지 못하고 있다.

결국 애틀랜타는 2-3으로 패했다. 시즌 31승15패를 기록 중이다. 내셔널리그(NL) 동부지구 선두 자리를 유지했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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