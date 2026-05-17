‘부캐’가 진짜 될 뻔…문상훈, 대치동 회장님도 속인 ‘일타강사’ 싱크로율

문상훈이 실제로 강사직 제안을 받았던 에피소드를 소개했다. 출처=‘전지적 참견 시점’ 398회 방송 캡처

코미디언 문상훈이 자신의 부캐릭터인 ‘일타강사 문쌤’의 높은 싱크로율 덕분에 실제 대형 인터넷 강의 업체로부터 영입 제안을 받았던 일화를 공개했다.

지난 16일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에 출연한 문상훈은 유튜브 콘텐츠 ‘일타강사 문쌤’으로 활동하던 초창기 시절을 회상했다. 그는 “콘텐츠를 시작한 지 3~6개월 정도 되었을 때 모르는 번호로 연락이 왔다”며 “‘회장님이 잠시 보자고 하신다’는 말에 대치동의 한 카페로 향했다”고 당시 상황을 전했다.

실제 교육업계 거물을 마주했다는 문상훈은 “인강 업체 회장님이 내게 ‘재능이 있다. 살은 빼면 되고 공부는 하면 된다’라며 강사직을 제안하셨다”고 밝혀 출연진의 놀라움을 자아냈다. 문상훈의 완벽한 강사 연기를 실제 재능으로 오해해 벌어진 해프닝이었던 셈이다.

이어 해당 업체가 어디인지 묻는 질문이 나오자 문상훈은 구체적인 사명 대신 결정적인 힌트를 남겼다. 그는 “지난해 어떤 강사님이 그 구에서 세금을 제일 많이 냈다고 알려진 곳”이라며 국내 손꼽히는 대형 교육 기업임을 암시했다.

문상훈은 당황스러운 스카우트 제의를 받는 와중에도 뼛속까지 예능인인 면모를 드러내기도 했다. 그는 “회장님의 제안을 듣는 순간, 속으로 ‘전참시 나가면 이 얘기 꼭 해야지’라고 생각했다”고 덧붙여 스튜디오를 폭소케 했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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