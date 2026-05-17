“군살이 대체 어디에?” 김준희, 파격 호피 비키니로 드러낸 탄탄 보디라인 [스타★샷]

김준희가 비키니와 함께 시원한 여름을 맞이했다. 출처=김준희 SNS

가수 겸 배우 출신 사업가 김준희가 완벽한 비키니 자태를 뽐내며 근황을 전했다.

17일 김준희는 자신의 소셜네트워크서비스(SNS) 채널에 “내가 좋아하는 여름”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김준희는 강렬한 레오파드 패턴의 비키니를 입고 군살 하나 없는 슬림하고 탄탄한 몸매를 과시하고 있다. 특히 패션 사업가다운 감각적인 스타일링이 눈길을 사로잡는다. 김준희는 챙이 넓은 스트로우 햇과 블랙 선글라스를 매치해 시크한 리조트 룩을 연출했으며 골드 네크리스와 선명한 레드 립 메이크업으로 고혹적이면서도 이국적인 무드를 더했다.

이를 접한 누리꾼들은 인스타그램 댓글을 통해 “자기관리 끝판왕이다”, “라인이 정말 완벽하다”, “레드 립이 찰떡처럼 잘 어울린다” 등의 반응을 보이며 찬사를 보냈다.

한편 김준희는 2020년 비연예인 남성과 결혼했으며 현재 온라인 커머스 브랜드를 운영하며 사업가로 활발하게 활동 중이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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