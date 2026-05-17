장윤주 “내가 너무 초라해져”…‘환연4’ 박현지 비너스 몸매에 경악

박현지가 장윤주 못지 않은 비주얼과 비율을 자랑했다. 출처=유튜브 채널 ‘윤쥬르’ 영상 캡처

‘환승연애4’의 주역 박현지가 완벽한 비율과 피지컬로 톱모델 장윤주의 극찬을 이끌어냈다.

지난 16일 유튜브 채널 ‘윤쥬르’에는 ‘현지야 너는 그래서 지금 연애 안하니?’라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에서는 티빙 오리지널 ‘환승연애4’에서 두 명의 전 남자친구와 동반 출연해 큰 화제를 모았던 박현지가 게스트로 출연해 모델 장윤주에게 워킹과 포즈를 전수받는 모습이 그려졌다.

박현지가 등장하자마자 감탄을 연발한 장윤주는 “약간 모델 아우라가 있다”며 칭찬을 아끼지 않았다. 특히 박현지가 자신의 프로필 키를 173cm라고 밝히자 장윤주는 “내 키가 171cm인데 나보다 크다”며 놀라움을 감추지 못했다. 이어 장윤주는 “인기가 많을 수밖에 없는 분”, “전전 남친들이 둘이나 출연 결심을 한 이유가 있다”며 그녀의 매력을 치켜세웠다.

이날 박현지는 클래스에 임하며 “자신감을 배우고 싶다”는 포부를 밝혔다. 이에 장윤주는 박현지가 기존에 촬영했던 화보와 광고들을 언급하며 “화보가 실물의 매력을 다 담지 못했다. 지금 실물이 훨씬 예쁘다”고 냉철하면서도 애정 어린 평가를 내렸다. 동시에 “매력을 이끌어줄 멘토도 중요하지만, 본인 스스로도 끊임없이 연구해야 한다”며 선배로서의 조언도 잊지 않았다.

본격적인 수업에 앞서 박현지가 운동복으로 갈아입는 동안에도 장윤주의 찬사는 이어졌다. 장윤주는 “진짜 오랜만에 피지컬이 아름다운 여성을 만난 것 같다”며 “키도 더 크고 비율이 좋아 갑자기 내가 너무 초라해진다”고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

환복 후 등장한 박현지의 모습에 장윤주는 다시 한번 감탄했다. 그녀는 “골반 라인과 힙이 너무 아름답다. 완전히 운동한 것 같은 몸매”, “이러니 인기가 많을 수밖에 없다. 그야말로 비너스의 몸매”라며 엄지를 치켜세웠다.

영상이 공개된 후 누리꾼들의 반응 역시 뜨겁다. 대중들은 댓글을 통해 “방송 전까지 일반인으로 살았다는 게 믿기지 않는다”, “연예인 연습생이라고 해도 믿을 비주얼”, “톱모델 장윤주 옆에서도 비율로 밀리지 않는 사람은 처음 본다”, “비율, 몸매, 얼굴까지 다 가졌다” 등의 반응을 보이며 박현지의 향후 행보에 기대감을 드러냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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