타구 속도 172.2㎞…한동희 시즌 1호 홈런이 의미 있는 이유

사진=롯데자이언츠 제공

우리가 기다리던 시원한 스윙이었다.

“이번엔 다를 것.” 벌써 몇 년째 반복된 주문이다. 타고난 재능은 분명했다. 특히 파워 하나만큼은 웬만한 외인 못지않다는 평가를 받았다. 일찌감치 ‘이대호의 후계자’란 수식어가 붙었다. 다만, 터질 듯 터지지 않는 잠재력은 어느 순간 부담으로 작용했다. 예상보다 길어진 서론에 조급함까지 가미됐다. 타석에 선 그의 얼굴에선 조금씩 미소가 사라지고 있었다. 생각이 많아졌다. 그래도 포기할 수 없다. 내야수 한동희(롯데)는 여전히 “해줘야 하는 선수”다.

기대와 아쉬움의 이중주. 올해도 비슷한 패턴이었다. 군 전역 후 맞이한 첫 시즌. 비시즌 이렇다 할 전력 보강이 없었던 롯데로선 한동희, 세 글자에 집중했다. 상무(국군체육부대)서 몸도 마음도 한층 갈고 닦았던 바. 장타 갈증을 해소시켜줄 자원이라 여겼다. 생각대로 풀리지 않았다. 시범경기서 옆구리 부상을 당하는 등 시작도 전에 악재를 겪었다. 빠르게 1군에 돌아왔지만, 임팩트가 약했다. 기복 있는 모습을 보이며 퓨처스(2군)리그에 다녀오기도 했다.

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그래서일까. 시즌 첫 마수걸이 홈런은 그 어느 때보다 더 반가웠다. 16일 잠실 두산전이었다. 2-4로 쫓아가던 3회 초 2사 1루서 한동희가 타석에 들어섰다. 상대 선발투수 잭 로그의 높은 스위퍼를 걷어 올려 가운데 담장을 넘겼다. 타구 속도 172.2㎞에 비거리도 135m나 됐다. 한동희가 1군에서 손맛을 본 것은 2023년 9월24일 인천 SSG전 이후 965일 만이다. 정작 한동희는 덤덤했다. “홈런이 조금 늦은 감이 있지만, 그 부분에 대해선 크게 신경 쓰지 않았다. 시즌은 아직 많이 남아있고, 충분히 좋은 모습을 보여드릴 기회가 있다고 본다”고 말했다.

변곡점이 될 수 있을까. 앞서 2군서 한 차례 예열을 마쳤던 한동희다. 지난 13일 상동에서 진행된 KIA와의 2군 경기서 나연우를 상대로 홈런포를 쏘아 올렸다. 타구 속도가 무려 182㎞에 달했다. 이튿날엔 최건희를 상대로 아치를 그렸다. 사실 한동희에게 2군 성적은 큰 의미가 없다. 과거에도 2군에선 항상 폭격기 모드였다. 중요한 것은 좋은 흐름을 1군에서 이어갔다는 점이다. 갈망했던 첫 홈런을 나왔다는 점에서 심적으로도 한결 편안해질 수 있을 듯하다.

벌써 프로 9년차. 충분한 경력이 쌓였다. 이젠 선배들 못지않게 후배들도 많아졌다. 확실하게 자신의 것을 보여줘야 한다. 한동희의 방망이가 뜨거워질수록 롯데가 탄력을 받는 것은 두말할 필요가 없다. 방망이에 강점을 보였던 롯데지만, 올해는 다르다. 16일 기준 팀 타율 7위에 팀 홈런 8위다. 선발 로테이션이 원활하게 돌아가고 있는 만큼 반등의 여지는 충분하다. 한동희는 “팀 승리에 보탬이 되는 역할을 하는 것이 가장 중요하다. 타석에서 더 집중력 있는 모습을 보여드리고, 공수 모든 부분에서 팀에 도움이 될 수 있도록 준비 잘하겠다”고 강조했다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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