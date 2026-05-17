‘진화하는 공포’ 군체, 예매율 1위로 흥행 신호탄

군체 포스터. 쇼박스 제공

연상호 감독이 새롭게 선보이는 영화 ‘군체’가 개봉을 앞두고 전체 예매율 1위에 오르며 여름 극장가 흥행 경쟁의 중심에 섰다. 기존 장르 공식을 뒤흔드는 설정과 강렬한 서스펜스로 관객들의 기대감이 빠르게 높아지는 분위기다.

17일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 군체는 이날 오전 8시 27분 기준 예매율 28.1%(9만4743명)를 기록하며 전체 예매율 1위를 차지했다.

기존 상위권을 유지하던 ‘마이클’, ‘악마는 프라다를 입는다 2’, ‘슈퍼 마리오 갤럭시’ 등 경쟁작들을 모두 제치고 선두에 오르며 개봉 전부터 높은 화제성을 입증했다.

군체는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안에서 살아남은 이들이 끊임없이 변이하는 감염자들과 맞서는 이야기를 그린다. 제한된 공간 속에서 점점 진화하는 위협과 생존자들의 사투를 긴장감 있게 담아내며 새로운 감염 스릴러로 주목받고 있다.

연상호 감독 특유의 장르 변주가 다시 한 번 주목받는 가운데, 군체는 기존 좀비 서사를 확장한 새로운 형태의 감염자 설정을 내세워 차별화를 꾀했다. 이에 따라 개봉 전부터 새로운 종의 공포라는 반응이 이어지며 기대감이 커지고 있다.

특히 칸영화제에 처음 공개되며 관심을 샀다. 16일(현지시간) 제79회 칸국제영화제 미드나이트 스크리닝에 초청된 군체는 이날 프랑스 칸의 뤼미에르 대극장에서 월드 프리미어로 상영됐다.

관객들은 주연 배우 전지현과 구교환, 지창욱, 신현빈, 연상호 감독이 나란히 등장할 때부터 박수와 함성으로 기대감을 드러냈다.

군체는 오는 21일 국내 개봉한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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