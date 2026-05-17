[황현희의 눈] 투표 없는 당선과 민주주의의 온도

선거철이 되면 거리에는 현수막이 걸리고, 후보들은 허리를 굽히고, 유세차에서는 익숙한 노래가 흘러나온다. 시장 입구에서는 손을 잡고, 지하철역 앞에서는 인사를 하고, 아침 출근길 시민들은 원하지 않아도 여러 번 민주주의를 마주하게 된다. 어떤 후보는 “한 번만 믿어달라”고 말하고, 어떤 후보는 “이번에는 바꿔야 한다”고 말한다. 유권자는 그 말들을 듣고, 비교하고, 의심하고, 때로는 귀찮아하면서도 결국 투표소로 향한다. 그것이 우리가 알고 있는 선거의 풍경이다.

그런데 이번 지방선거에서는 조금 다른 풍경이 등장했다. 전국에서 513명이 투표 없이 당선됐다. 말 그대로 유권자가 표를 던지기도 전에 결과가 정해진 선거다. 선거운동은 있는데 경쟁은 없고, 후보는 있는데 상대가 없고, 투표일은 남았는데 당선자는 이미 나온 상황이다. 민주주의의 꽃이라는 선거가 어떤 지역에서는 꽃이 피기도 전에 조화처럼 꽂혀버린 셈이다.

물론 무투표 당선이 불법이라는 뜻은 아니다. 제도 안에서 가능한 일이다. 후보가 한 명만 나오거나, 뽑아야 할 인원보다 후보가 적으면 굳이 투표를 하지 않아도 당선이 확정된다. 절차적으로는 문제가 없다. 문제는 절차가 아니라 풍경이다. 선거는 원래 선택의 형식을 통해 권력을 견제하는 장치다. 그런데 선택지가 사라진 선거는 묘한 질문을 남긴다. 우리는 지금 대표를 뽑고 있는 것인가, 아니면 이미 정해진 대표를 확인하고 있는 것인가.

민주주의는 원래 조금 번거로운 제도다. 후보가 많으면 시끄럽고, 공약은 복잡하고, 토론은 지루하고, 선거운동은 피곤하다. 그러나 그 번거로움 속에 민주주의의 핵심이 있다. 시민은 후보를 비교하면서 지역의 문제를 다시 보게 되고, 후보는 경쟁자를 의식하며 조금이라도 더 나은 약속을 내놓으려 한다. 상대 후보가 있다는 것은 단순히 경쟁자가 있다는 뜻이 아니다. 감시자가 있다는 뜻이고, 질문자가 있다는 뜻이며, “그 말 진짜입니까?”라고 묻는 사람이 있다는 뜻이다.

무투표 당선은 그 질문을 사라지게 만든다. 후보가 혼자 뛰는 선거에서는 토론도 약해지고, 검증도 느슨해진다. 유권자는 선택할 수 없고, 후보는 설득할 필요가 줄어든다. 물론 후보 개인이 훌륭할 수도 있다. 실제로 지역에서 오래 일했고, 주민들에게 신뢰를 받은 결과 경쟁자가 없었을 수도 있다. 그러나 민주주의는 선한 사람 한 명에게 기대는 제도가 아니다. 좋은 사람도 검증받아야 하고, 익숙한 사람도 질문받아야 한다. 권력은 혼자 있을 때보다 마주 보는 상대가 있을 때 더 조심스러워진다.

더 흥미로운 것은 지방선거라는 점이다. 대통령 선거와 국회의원 선거는 언론의 조명을 많이 받는다. 후보 한 명의 발언, 표정, 실수까지 전국 뉴스가 된다. 반면 지방선거는 우리 생활과 훨씬 가까운데도 관심은 상대적으로 낮다. 동네 도로, 학교 주변 안전, 쓰레기 문제, 재개발과 재건축, 지역 예산, 문화시설, 노인복지, 청년정책 같은 것들이 사실은 지방정치의 영역이다. 우리가 매일 밟고 다니는 보도블록의 높이, 아이가 다니는 길의 가로등, 집 앞 버스 노선 하나가 지방정치와 연결돼 있다. 그런데 정작 그 권한을 가진 사람들은 때때로 경쟁 없이 자리에 오른다.

이쯤 되면 약간 억울한 생각도 든다. 우리는 식당 하나를 고를 때도 별점을 본다. 배달앱에서 김치찌개를 시킬 때도 리뷰를 읽는다. “고기가 많다”는 댓글과 “국물이 싱겁다”는 댓글 사이에서 고민한다. 그런데 내 동네 예산을 다루고, 조례를 만들고, 지역의 미래를 결정할 사람은 선택지 없이 정해지는 경우가 생긴다. 김치찌개는 비교하면서 고르는데, 지방권력은 비교 없이 확정되는 셈이다. 민주주의가 배달앱보다 선택지가 적어지는 순간, 우리는 웃어야 할지 울어야 할지 애매해진다.

물론 책임을 한쪽에만 돌릴 수는 없다. 정당이 후보를 내지 못한 이유도 있을 것이고, 지역 구도가 너무 굳어진 탓도 있을 것이다. 어떤 지역에서는 특정 정당 공천이 곧 당선이라는 인식이 굳어졌고, 어떤 지역에서는 정치에 도전하려는 사람이 줄어들었다. 지방의원이라는 자리가 겉으로 보기보다 고되고, 생활정치에 대한 존중이 낮은 것도 사실이다. 유권자의 무관심도 한몫한다. 관심이 없으면 경쟁은 줄고, 경쟁이 줄면 검증도 줄고, 검증이 줄면 정치의 질도 함께 낮아진다. 결국 무투표 당선은 정치권만의 문제가 아니라, 지역사회 전체가 마주해야 할 신호일 수 있다.

더 깊이 보면 이것은 한국 정치의 양극화와 지역 독점의 문제이기도 하다. 어느 지역에서는 한 정당의 깃발만 꽂으면 당선이 되고, 다른 지역에서는 반대편 깃발만 꽂으면 당선이 된다. 후보의 능력보다 정당 색깔이 앞서고, 지역의 삶보다 진영의 습관이 먼저 작동한다. 그렇게 되면 선거는 사람을 고르는 과정이 아니라, 이미 정해진 색깔을 확인하는 절차가 된다. 유권자는 주권자라기보다 관객이 되고, 후보자는 경쟁자라기보다 지정석의 주인이 된다.

민주주의에서 가장 위험한 것은 노골적인 독재만이 아니다. 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보이는 무관심도 위험하다. 선거가 조용하다는 것은 평화롭다는 뜻일 수도 있지만, 때로는 아무도 질문하지 않는다는 뜻일 수도 있다. 후보가 혼자 당선되는 지역에서 주민의 삶이 자동으로 나아지는 것은 아니다. 투표가 없었다고 해서 책임도 없어지는 것은 아니다. 오히려 경쟁 없이 당선된 사람일수록 더 많이 설명해야 하고, 더 많이 보고해야 하며, 더 낮은 자세로 일해야 한다. 선택받지 않고 확정된 권력은 스스로 더 엄격해야 한다.

정당들도 이 문제를 가볍게 봐서는 안 된다. 후보를 내지 못했다는 것은 단순한 선거 전략의 실패가 아니다. 그 지역에서 정치적 상상력을 잃었다는 뜻일 수 있다. “어차피 안 된다”는 이유로 후보를 내지 않고, “어차피 된다”는 이유로 검증을 느슨하게 한다면 지방정치는 점점 더 좁아진다. 정치는 경쟁이 있어야 살아난다. 경쟁이 있어야 공약도 정교해지고, 인물도 발굴되고, 지역의 오래된 문제도 수면 위로 올라온다. 이기지 못하더라도 후보를 내는 일, 질문을 던지는 일, 다른 선택지를 만드는 일은 민주주의의 근육을 유지하는 운동이다.

유권자도 마찬가지다. 지방선거는 대선보다 덜 화려하지만, 우리의 삶에는 더 직접적이다. 대통령이 내 집 앞 횡단보도의 신호 시간을 바꾸지는 않는다. 국회의원이 동네 공원의 조명을 매일 점검하지도 않는다. 그런 일은 지방정치의 몫이다. 그래서 지방선거를 “작은 선거”라고 부르는 순간, 우리는 사실 가장 가까운 권력을 작게 취급하게 된다. 내 삶에 가까운 권력일수록 더 자세히 봐야 한다. 누가 우리 동네의 예산을 쓰는지, 누가 조례를 만드는지, 누가 개발과 보존의 방향을 정하는지 알아야 한다.

무투표 당선은 어쩌면 우리에게 묻고 있다. “당신의 동네 정치를 얼마나 알고 있습니까.” 우리는 중앙정치의 말 한마디에는 분노하면서도, 정작 우리 동네 의회의 구성에는 무심할 때가 많다. 대통령 후보 토론은 챙겨보면서도, 구의원 후보 이름은 모르는 경우가 많다. 그러나 민주주의는 거대한 광장에서만 무너지는 것이 아니다. 때로는 동네 게시판에서, 아무도 들여다보지 않는 후보 명단에서, 경쟁 없는 선거구에서 아주 조용히 힘을 잃는다.

선거는 결과만 중요한 행사가 아니다. 과정 자체가 민주주의의 훈련이다. 후보가 서로 경쟁하고, 유권자가 질문하고, 언론이 검증하고, 지역사회가 토론하는 그 과정이 있어야 정치가 살아 있다. 투표 없이 당선된 513명이라는 숫자는 그래서 단순한 선거 통계가 아니다. 그것은 우리 지방정치의 체온계다. 온도가 정상인지, 어딘가 식어가고 있는지 확인하게 만드는 숫자다.

민주주의는 가끔 시끄러워야 건강하다. 너무 조용한 선거는 편할 수는 있지만, 반드시 좋은 선거라고 말하기는 어렵다. 경쟁 없는 당선은 후보에게는 편한 길일 수 있다. 그러나 시민에게는 선택의 기회를 잃는 일이다. 선거는 원래 귀찮아야 한다. 따져봐야 하고, 비교해야 하고, 마음에 안 드는 후보들 사이에서도 덜 나쁜 선택을 고민해야 한다. 그 귀찮음이 시민의 권리이고, 그 번거로움이 민주주의의 비용이다.

이번 무투표 당선 논란을 보며 우리는 다시 물어야 한다. 선거란 무엇인가. 투표일에 줄을 서는 행위만 선거인가. 아니면 선택지가 존재하고, 경쟁이 작동하고, 질문이 살아 있는 과정 전체가 선거인가. 민주주의의 반대말은 늘 독재만은 아니다. 때로는 무관심이고, 때로는 체념이며, 때로는 “어차피”라는 말이다. “어차피 그 사람이 될 텐데”라는 말이 많아질수록 민주주의는 조금씩 낡아간다.

투표 없는 당선은 법적으로는 당선일지 모른다. 그러나 민주주의적으로는 우리에게 숙제를 남긴다. 후보에게는 더 큰 책임을, 정당에는 더 치열한 후보 발굴을, 유권자에게는 더 깊은 관심을 요구한다. 선거의 꽃은 당선이 아니라 선택이다. 꽃이 피기도 전에 당선증부터 나오는 선거라면, 우리는 그 꽃밭의 흙부터 다시 살펴봐야 한다.

다음 선거에서는 적어도 유권자가 이런 말은 할 수 있어야 한다. “마음에 쏙 드는 사람은 없어도, 그래도 내가 고를 수는 있었다.” 그 정도의 번거로움, 그 정도의 시끄러움, 그 정도의 선택권이야말로 민주주의가 아직 살아 있다는 가장 소박한 증거일 것이다.

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