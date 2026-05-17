사진=이소라 인스타그램 영상 갈무리

모델 겸 방송인 이소라가 배우 최진실 딸 최준희 결혼을 축하했다. 이소라는 최진실의 가장 친한 친구 중 한 명이었다.

이소라는 16일 인스타그램에 짧은 영상을 올리고 "준희 결혼식 다녀오는 길. 오늘은 기쁜 날"이라고 했다.

이 영상엔 이소라와 엄정화가 함께 차를 타고 이동하는 모습이 담겼다.

이날 열린 최준희 결혼식엔 생전 최진실과 밀접한 관계였던 동료 연예인이 대거 참석했다. 이소라·엄정화와 함께 이영자·정선희·홍진경 등이 와 최준희 결혼을 축하했다.

사회는 코미디언 조세호가 했고, 축가는 소향과 테이가 불렀다.

모델 겸 인플루언서로 활동 중인 최준희는 11살 많은 일반인 남성과 결혼했다.

최준희는 최진실이 2000년 야구선수 조성민과 결혼해 낳은 딸이다. 최진실은 2001년 아들 최환희를, 2003년 최준희를 출산했다.

최진실은 2008년 세상을 떠났다.

최준희는 미국 로스앤젤레스로 신혼여행을 간다.

<뉴시스>

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