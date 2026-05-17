‘살림남’ 박서진, 母 향한 애틋한 효심…뽀뽀 엔딩에 뭉클

살림하는 남자들2 방송화면 캡처.

박서진이 어머니를 위한 특별한 생일 이벤트로 웃음과 감동을 동시에 안겼다. 유쾌한 가족 케미 속에서도 부모를 향한 진심 어린 효심이 전해지며 안방극장을 따뜻하게 물들였다.

지난 16일 방송된 KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 어머니의 생일을 맞아 특별한 하루를 준비한 박서진 가족의 이야기가 공개됐다. 지난주에 이어 추혁진과 요요미까지 함께하며 한층 더 화기애애한 분위기가 이어졌다.

이날 박서진은 동생 효정, 요요미와 함께 한껏 꾸미고 돌아온 어머니를 위해 레드카펫 이벤트를 준비했다. 하지만 정작 레드카펫 천 길이가 부족해 허둥대는 상황이 펼쳐지며 시작부터 큰 웃음을 자아냈다.

이어 생일상 준비도 본격적으로 진행됐다. 특히 추혁진은 등갈비 해체 쇼를 선보이며 단숨에 분위기를 장악했다. 어머니가 연신 감탄을 쏟아내자, 생일 파티를 기획한 박서진은 자신보다 추혁진에게 관심이 쏠리는 모습에 질투 섞인 반응을 보여 웃음을 더했다.

결국 박서진은 직접 주방으로 향해 어머니를 위한 콩국수 만들기에 나섰다. 스스로를 ‘효자 박’이라 부르며 요리에 집중한 그는 어머니로부터 “우리 아들 최고다”라는 칭찬까지 얻어냈다. 여기에 장어 굽기까지 도맡으며 어머니와 요요미의 입맛까지 사로잡았다.

식사 후에는 추혁진이 준비한 디너쇼가 이어졌다. 흥겨운 음악 속 부모님이 무대의 주인공이 됐고, 추혁진은 효정에 이어 어머니까지 번쩍 안아 올리며 현장을 들썩이게 했다. 이어 요요미의 축하 무대까지 더해지며 생일잔치는 더욱 흥겨운 분위기로 이어졌다. 특히 요요미가 자연스럽게 박서진을 리드하자 당황한 듯 얼어붙는 그의 모습이 또 한 번 웃음을 안겼다.

무엇보다 이날 방송에서는 가족을 향한 박서진의 진심이 깊은 여운을 남겼다. 그는 “열심히 살아왔으니 이런 날도 있는 거다”라며 어머니를 향한 애틋한 마음을 전했다. 또 수술 흉터가 있는 어머니를 위해 직접 스카프를 선물하며 세심한 배려를 드러냈다. 어머니의 취향과 마음까지 고려한 선물에 스튜디오 역시 뭉클한 분위기에 휩싸였다.

여기에 평생 바다에서 살아온 아버지가 배를 정리하기로 결심한 사실도 공개됐다. 남은 인생은 아내와 편안하게 보내고 싶다는 아버지의 진심 어린 고백에 박서진 남매는 부모님의 새로운 시작을 응원했다. 가족들은 서로를 향한 애정을 다시 한번 확인하며 뜻깊은 시간을 보냈다.

마지막으로 어머니는 박서진에게 뽀뽀를 부탁했고, 그는 쑥스러워하면서도 어머니 볼에 입을 맞추며 훈훈하게 생일 파티를 마무리했다. 웃음 속에서도 진한 가족애를 전한 박서진 가족의 하루가 시청자들에게 따뜻한 감동을 선사했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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