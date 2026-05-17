김유정, 한 줌 튜브톱 미니룩…과감하게 드러낸 ‘명품 쇄골 라인’ [스타★샷]

김유정이 시원한 복장으로 여름을 알렸다. 출처=김유정 SNS

배우 김유정이 청량한 여름 무드가 물씬 풍기는 화보 비하인드를 공개해 화제다.

지난 15일 김유정은 자신의 SNS를 통해 화보 촬영 비하인드를 담은 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 김유정은 시크하면서도 트렌디한 캐주얼 룩으로 시선을 사로잡았다. 그녀는 어깨와 쇄골 라인이 돋보이는 연청색 스트랩리스 미니 원피스를 착용해 탄탄하고 슬림한 실루엣을 강조했다.

여기에 투박한 매력의 트랙 솔이 돋보이는 블랙 플랫폼 글래디에이터 샌들을 매치해 힙한 감성을 더했다. 가벼울 수 있는 데님 룩에 무게감 있는 슈즈를 선택해 다리가 길어 보이는 스타일링 센스를 발휘한 것이다. 특히 가르마를 깔끔하게 탄 긴 생머리 스타일은 전체적인 착장에 정돈된 세련미를 불어넣으며 비주얼을 완성했다.

한편 김유정은 지난해 티빙(TVING) 오리지널 시리즈 ‘친애하는 X’에 출연하는 등 활발한 작품 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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