에스파 카리나, 과감한 크롭톱에 드러난 한뼘 허리…‘힙’한 걸크러시 [스타★샷]

카리나가 힙한 매력을 뽐냈다. 출처=카리나 SNS

그룹 에스파(aespa)의 리더 카리나가 독보적인 ‘힙’한 매력으로 팬심을 저격했다.

지난 16일 카리나는 자신의 인스타그램에 원숭이 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 카리나는 카키색 골지 크롭 민소매 톱에 워싱 디테일이 돋보이는 차콜 컬러의 와이드 카고 팬츠를 매치해 감각적인 스트리트 룩을 선보였다. 특히 아일렛 디테일이 가미된 상의로 터프한 매력을 더하는가 하면 과감한 크롭 기장으로 탄탄한 허리 라인을 드러내며 완벽한 실루엣을 자랑했다.

스타일링 센스도 돋보였다. 카리나는 카키색 아우터를 허리에 무심하게 묶어 입체적인 레이어드 룩을 완성했다. 여기에 군인식표를 연상시키는 실버 볼체인 목걸이와 볼드한 팔찌, 레이어드 반지 등 실버 주얼리를 매치해 세련되면서도 쿨한 무드를 극대화했다. 카메라를 보며 환하게 웃거나 도도한 표정을 짓는 카리나의 아우라가 시선을 뗄 수 없게 만든다.

한편 카리나가 속한 에스파는 오는 29일 정규 2집 ‘레모네이드(LEMONADE)’를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 나설 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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