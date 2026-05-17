“위딧의 자랑 될 것” 아이딧, 핸드마이크 라이브 무대 찢었다

스타쉽의 뉴 보이 그룹 아이딧(IDID)이 ‘ASEA 2026’에서 핫트렌드상을 손에 쥐었다.

아이딧(IDID·장용훈, 김민재, 박원빈, 추유찬, 박성현, 백준혁, 정세민)은 지난 16일 일본 사이타마현 베루나돔에서 개최된 ‘제3회 아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2026’(ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026, 이하 ASEA 2026)에서 핫트렌드상에 이름을 올렸다.

‘ASEA’는 매년 아시아를 넘어 전 세계적으로 영향력을 발휘하는 아티스트들을 엄선해 시상하고, 수준 높은 퍼포먼스를 선보이는 글로벌 시상식으로 지난 2024년 출범해 올해 3회를 맞이했다.

올해 ‘ASEA’에 처음으로 참가하게 된 아이딧(IDID)은 글로벌 케이팝 팬들 앞에서 무대를 선보인 것은 물론, 케이팝을 함께 이끄는 신인으로 주목받고 있는 점이 인정돼 핫트렌드상까지 거머쥐는 눈부신 활약으로 팬덤 ‘위딧(WITHID)’에게 뿌듯함을 선사했다.

리더 장용훈은 “데뷔 후 처음으로 ‘ASEA’ 무대에 오르게 되어 정말 기쁘고, 영광이다. 이렇게 핫트렌드상까지 받을 수 있어 더욱 뜻깊고 감사한 마음이다. 좋은 기회를 주신 ‘ASEA’ 관계자분들과 늘 아낌없는 지원을 보내주시는 스타쉽 식구분들에게 진심으로 감사드린다”라고 아이딧(IDID)을 대표해 소감을 밝혔다.

이어 “무엇보다도 우리 위딧! 위딧 덕분에 이렇게 큰 무대에 설 수 있었고, 또 핫트렌드상이라는 값진 상까지 받을 수 있었다고 생각한다. 연습생 시절부터 꿈꿔왔던 순간들을 위딧과 함께 하나씩 이뤄가고 있다는 게 아직도 믿기지 않을 만큼 행복하다”라며 “저희 일곱 명의 성장을 지켜봐 주시고, 진심으로 응원해 주시는 만큼, 앞으로도 더 단단하게 뭉쳐서 위딧의 자랑이 되는 아이딧이 되겠다. 위딧, 사랑해요”라며 위딧을 향한 감사의 마음으로 소감을 마무리했다.

백준혁은 “저희가 오는 27일, 싱글 앨범 [FLY!]로 컴백한다”라며 “아이딧의 자유롭고 찬란한 청춘의 에너지를 담아낸 앨범인 만큼 많은 관심과 사랑 부탁드린다. 위딧! 저희 정말 열심히 준비하고 있으니까 많이 기대해 주시고, 앞으로도 함께 더 높이 날아올라 봅시다. 사랑합니다”라고 외쳐 시상식을 찾은 위딧과 온라인 생중계로 확인한 팬들의 환호를 자아냈다.

아이딧(IDID)은 첫 번째 싱글 앨범 ‘PUSH BACK(푸시 백)’의 수록곡 ‘Heaven Smiles’와 타이틀곡 ‘PUSH BACK’, 데뷔 앨범 ‘아이 디드 잇. (I did it)’의 타이틀곡 ‘제멋대로 찬란하게’로 이어지는 무대로 꽉 찬 에너지를 선사했다. 박성현의 여유 넘치는 댄스 퍼포먼스를 시작으로, 캐주얼한 스타일로 소년미 비주얼을 뽐내며 등장한 아이딧(IDID)은 핸드마이크로도 흔들림 없는 라이브 실력을 뽐내며 현장감 넘치는 무대를 완성했다. 중앙 무대로 이동하며 관객의 호응을 유도하는 아이딧(IDID)의 무대 매너에 현장을 찾은 팬들은 뜨거운 반응으로 화답하는 한편, IDID Single Album [FLY!]에 기대감을 쏟아냈다.

아이딧(IDID)은 스타쉽의 초대형 글로벌 프로젝트 ‘데뷔스 플랜(Debut’s Plan)’을 통해 지난해 데뷔한 7인조 보이 그룹으로, 데뷔 12일 만에 음악 방송에서 1위를 거머쥐며 5세대 아이돌 시장에 지각변동을 일으켰다. 오는 27일 IDID Single Album [FLY!]로 ‘PUSH BACK(푸시 백)’ 이후 약 6개월 만에 컴백을 예고하며 기대를 모으고 있다.

한편, 아이딧(IDID)의 IDID Single Album [FLY!]는 오는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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