장근석, 소개팅녀 향한 심쿵 미소…“좋아하는 사람 앞에서만”

구기동 프렌즈 방송화면.

장근석이 특유의 유쾌한 입담과 현실적인 연애관으로 금요일 밤 시청자들의 웃음 버튼을 제대로 자극했다. 소개팅 현장에서는 설렘 가득한 플러팅을 선보였고, 친구들과의 시간에서는 장난기 넘치는 매력으로 분위기 메이커 역할을 톡톡히 해냈다.

장근석은 지난 15일 방송된 tvN ‘구기동 프렌즈’ 6회에서 도예 소개팅부터 가족사진 촬영까지 다채로운 에피소드를 함께하며 동사친들과 특별한 하루를 완성했다.

이날 장근석은 지난주에 이어 아시아 프린스 콘셉트로 도예 소개팅에 나섰다. 그는 “서로 마주 보고 이야기하는 것보다 함께 무언가를 하며 천천히 대화하는 방식이 훨씬 편안하다”며 도예팅만의 매력을 설명했다.

이어진 로맨스 Q&A 코너에서는 솔직한 연애 스타일도 공개했다. ‘일주일에 몇 번 정도 데이트하는 게 좋냐’는 질문에 그는 “횟수가 중요한 건 아닌 것 같다. 보고 싶으면 보는 거다. 사랑하면 매일 보고 싶은 것 아니냐”고 답하며 능청스러운 매력을 드러냈다. 그러면서도 “현실적으로는 일주일에 3~4번 정도 만나면 좋을 것 같다”고 덧붙였다.

또 장근석은 소개팅 상대를 향한 아이컨택 플러팅으로 현장을 들썩이게 했다. 그는 “좋아하는 사람 앞에서만 나오는 표정”이라며 특유의 미소를 지었고, 소개팅녀들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 이후 소개팅 상대 오로라와의 일대일 대화에서는 상대를 배려하는 다정한 면모도 보였다. 장근석은 “인연을 뜻하는 ‘키즈나’라는 단어를 좋아한다”며 “오늘 만남 역시 좋은 인연의 시작이 될 수 있을 것 같다”고 진심 어린 마음을 전했다.

최다니엘의 생일을 맞아 진행된 버킷리스트 이벤트에서도 장근석의 존재감은 빛났다. 드레스업한 채 레스토랑에 등장한 그는 분위기를 즐기며 친구들의 시간을 함께 만끽했다. 음악이 흐르자 동사친들과 무대에 올라 자유롭게 춤을 추며 흥을 폭발시켰고, 외국인 손님들과도 자연스럽게 어울리며 현장을 파티 분위기로 만들었다. 특히 홀로 앉아 있던 손님에게 춤을 권했다가 거절당한 뒤에도 아랑곳하지 않고 ‘무아지경 댄스’를 이어가 폭소를 자아냈다.

다음날에는 안재현의 버킷리스트였던 ‘가족사진 촬영’에도 함께했다. 가족사진 촬영이 처음이라는 장근석은 들뜬 모습으로 촬영에 임했고, 멤버들이 웃음을 참지 못하는 순간에도 흐트러짐 없는 자세와 익살스러운 표정으로 현장 분위기를 이끌었다.

이처럼 장근석은 진솔한 연애 토크부터 꾸러기 같은 예능감까지 다채로운 매력을 발산하며 시청자들에게 유쾌한 에너지를 선사했다. 한편 장근석이 이끄는 밴드 치미로는 서울과 오사카 공연을 성황리에 마쳤으며, 오는 21일과 7월 25일 도쿄 공연을 이어간다. 또한 장근석은 ENA 예능 디렉터스 아레나에도 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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