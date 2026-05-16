아이유, 생일에도 선행…‘아이유애나’ 이름으로 3억 기부

아이유. EDAM엔터테인먼트 제공

가수 겸 배우 아이유가 생일을 맞아 총 3억 원을 기부하며 또 한 번 선한 영향력을 실천했다. 꾸준한 기부 활동을 이어온 만큼 이번 나눔 역시 팬덤과 함께하는 의미 있는 행보로 주목받고 있다.

16일 소속사 EDAM엔터테인먼트에 따르면 아이유는 생일을 기념해 ‘아이유애나’(아이유+팬클럽 유애나) 이름으로 총 3억 원을 기부했다.

이번 기부금은 서울아산병원에 1억 원, 그리고 함께걷는아이들, 어르신의 안부를 묻는 우유배달, 한국미혼모가족협회, 따뜻한동행에 각각 5천만 원씩 전달됐다. 기부금은 의료 지원부터 아동·청소년 교육, 홀몸 어르신 돌봄, 미혼모 가정 지원, 장애인 보조기구 지원 등 다양한 분야에 쓰일 예정이다.

아이유는 데뷔 기념일과 생일, 연말 등 의미 있는 날마다 팬덤 이름으로 기부를 이어오며 ‘기부 아이콘’으로 자리 잡았다. 최근에도 어린이날을 맞아 아동·청소년을 위해 1억 원을 기부하는 등 꾸준한 나눔을 실천해왔다.

한편 아이유는 현재 MBC 금토드라마 21세기 대군부인에서 성희주 역으로 출연 중이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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