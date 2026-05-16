채비, 1분기 매출 성장세…실적 개선 흐름 기대

국내 전기차 급속충전 인프라 운영사업자(CPO) 채비(CHAEVI)가 올해 1분기 매출 성장세를 이어갔다. 충전서비스와 충전기 제조 부문이 모두 전년 동기 대비 두 자릿수 증가율을 기록했고, 수익성 지표도 개선됐다.

채비는 2026년 1분기 연결 기준 매출이 207억원으로 전년 동기 대비 21% 증가했다고 밝혔다. 충전서비스 부문 매출은 139억원으로 13% 늘었다. 상각전영업이익(EBITDA)율은 전년 동기 대비 17%포인트 개선된 -2%를 기록했다.

충전기 제조 부문 매출은 68억원으로 전년 동기 대비 41% 증가했다. 채비는 제조 부문의 경우 수익성이 높은 해외 수출 물량이 주로 4분기에 집중되는 계절성이 있어 연간 실적 흐름을 함께 봐야 한다고 설명했다.

채비는 전기차 시장 성장에 따라 충전 인프라 수요 역시 지속적으로 확대될 것으로 전망하고 있다. 충전 서비스 사업은 전기차 누적 등록 대수와 충전기 이용률이 증가할수록 매출이 함께 확대되는 구조다. 최근 전기차 판매 증가세가 가파르게 이어지면서 중장기 성장 기반은 물론 실적 개선 속도 역시 빨라지고 있다는 분석이다.

실제로 산업통상부가 공개한 '2026년 3월 및 1분기 자동차산업 동향'에 따르면 2026년 1분기 국내 전기차 판매량은 전년 동기 대비 155.8% 증가했으며, 올해 4월까지 판매된 자동차 약 4대 중 1대가 전기차일 정도로 시장 내 주류화가 진행되고 있다. 이에 따라 급속 충전 서비스 수요와 충전 인프라 이용률 역시 빠르게 확대될 것으로 기대된다.

최영훈 채비 대표는 “충전 서비스 부문은 자체 현금흐름 창출이 가능한 수준까지 수익성이 개선되고 있으며, 전기차 보급 확대에 따라 중장기 성장 기반도 더욱 강화되고 있다”라며 “제조 부문 역시 글로벌 수출 확대를 중심으로 연간 기준 실적 개선 흐름을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

한편 채비는 전국 충전 인프라 확대와 전기차 100만 시대 모빌리티 생태계 선도를 위한 다양한 사업을 추진 중이다. 오는 5월 말부터는 서울·수도권 주요 생활 거점과 고속도로 휴게소 등에 설치된 NACS 커넥터 탑재 3세대 충전기가 본격 가동되며, 이에 따라 테슬라 이용자들도 보다 편리하게 채비 충전기를 이용할 수 있게 될 전망이다. 또한 최근에는 현대차와 협력해 현대차 고객 전용 전기차 충전 구독 상품을 출시해 충전 인프라 접근성을 높이고 이용 요금 부담은 낮췄다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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