최다니엘 “처음 봤다면 반했을 수도”…경수진과 설렘 분위기

tvN 구기동 프렌즈 캡처.

배우 경수진과 최다니엘이 묘한 설렘 분위기를 자아냈다. 경수진은 과거 연애담을 담담하게 털어놓으며 한층 성숙해진 사랑관을 전했고, 이후 최다니엘과 핑크빛 분위기를 일으켰다.

지난 15일 방송된 tvN ‘구기동 프렌즈’에서는 장근석, 안재현, 최다니엘이 도예 미팅에 나선 가운데 숙소에 남은 이다희, 장도연, 경수진이 연애 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.

세 사람은 팩을 한 채 연애 프로그램을 시청하며 연상·연하 연애부터 결혼 적령기, 이별 경험까지 현실적인 연애 토크를 이어갔다. 방송 속 출연자가 “이별 후 9kg이 빠졌다”고 말하자, 이다희는 자신의 경험을 조심스럽게 꺼냈다.

이다희는 “나도 마음고생으로 살이 빠진 적이 있다”며 “오랫동안 만난 사람과 헤어졌을 때 아무것도 할 수 없을 정도로 힘들었다”고 털어놨다.

이어 “3년 정도 만났던 사람에게 이별 통보를 받고 계속 붙잡았다”며 “가족들과 여행을 가서도 아무것도 못 하겠더라. 지금 생각해도 마음이 아리다”고 당시를 회상했다.

이에 장도연이 “다시 만나고 헤어졌을 때는 괜찮았냐”고 묻자, 이다희는 “그때는 내가 할 만큼 다 했다는 생각이 들어 미련이 없었다”고 담담히 답했다.

경수진 역시 자신의 장기 연애 경험을 공개했다. 그는 “7년 동안 만난 사람이 있었다”며 “어릴 때부터 만나 자존심이 너무 셌고, 상처도 많이 줬다”고 말했다.

이어 “싸우다 진짜 헤어지게 됐는데 당연히 붙잡을 줄 알았다. 그런데 그대로 끝이 났다”며 “미안함과 미련 때문에 다시 만났고 1년 더 사귀었지만 결국 헤어졌다”고 밝혔다.

그러면서 “다시 만났을 때는 정말 후회 없이 사랑했다”며 “그 일을 겪고 사랑도 성숙해지는 거라는 걸 느꼈다. 이제는 누군가를 만나면 최선을 다해 사랑해야겠다는 생각이 든다”고 전했다.

한편 최다니엘의 40번째 생일파티에서는 경수진이 몸에 밀착되는 레드 원피스를 입고 등장해 시선을 모았다. 이를 본 최다니엘은 “오늘 달라 보인다”며 눈을 떼지 못했고, “처음 이런 모습으로 만났다면 반했을 수도 있을 것 같다”고 말했다.

다만 그는 “우리가 함께 지내온 시간이 있어서 이제 반할 수는 없다”고 웃으며 선을 그었다. 이후 최다니엘은 경수진에게 블루스 파트너를 제안했고, 두 사람은 가까운 거리에서 호흡을 맞추며 묘한 분위기를 연출했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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