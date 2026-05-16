박지훈, 흥행에도 담담 “들뜨기보단 감사한 마음”

유튜브 채널 차린건 쥐뿔도 없지만 영상 캡처.

가수 겸 배우 박지훈이 작품 선택 기준과 배우로서의 고민을 솔직하게 털어놨다. 흥행 성적보다는 작품을 통해 느끼는 감정과 경험에 더 큰 의미를 두고 있다고 밝히며 연기에 대한 진지한 생각을 전했다.

지난 15일 공개된 유튜브 채널 차린건 쥐뿔도 없지만 영상에는 ‘내 마음속에 즈언하’라는 제목으로 박지훈이 게스트로 출연했다.

이날 박지훈은 작품 선택 기준에 대해 “작품의 흥행성을 따지지는 않는다”고 말했다. 이어 “이 일이 즐거워서 하는 것이고, 작품을 하면서 무엇을 얻을 수 있을지, 어떤 에너지와 감정을 느낄 수 있을지를 많이 생각한다”고 설명했다.

자신이 주연을 맡은 영화 왕과 사는 남자의 흥행에 대해서는 “감사하지만 들뜨는 건 없다”고 담담한 반응을 보였다.

또 그는 최근 자신에 대한 고민이 많아졌다고 털어놨다. 박지훈은 “요즘 순수함에 대한 생각을 많이 한다”며 “나는 어떤 사람인지, 내가 얻고 싶고 표현하고 싶은 배우의 모습은 무엇인지 고민하고 있다”고 말했다.

한편 박지훈은 최연 열린 제62회 백상예술대상 with 구찌에서 영화 왕과 사는 남자로 영화 부문 남자 신인 연기상과 네이버 인기상을 동시에 거머쥐었다. 수상 후 그는 장항준 감독과 배우 유해진에게 고마운 마음을 전하며 기쁘게 상을 받았다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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