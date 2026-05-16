울산, 4연승 도전… 이동경·조현우·조현택에게 거는 기대

울산 이동경. 사진=한국프로축구연맹 제공

울산 조현우. 사진=한국프로축구연맹 제공

울산 조현택. 사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그1 울산 HD가 이동경과 조현우, 조현택을 앞세워 시즌 첫 4연승에 도전한다.

울산은 오는 17일 오후 7시 강릉하이원아레나에서 강원FC와 하나은행 K리그1 2026 15라운드 원정 경기를 치른다. 울산은 승점 26(8승2무4패)으로 2위를 달리고 있다.

울산은 지난 13일 홈에서 열린 제주SK와 K리그1 14라운드에서 이동경과 트로야크의 연속골에 힘입어 2-1로 승리하며 3연승을 달렸다. 올 시즌 2번째 3연승이다.

시즌 첫 4연승에 도전한다. 좋은 기억이 있다. 울산은 지난 2월28일 강원과의 홈 개막전에서 야고(2골)와 이희균의 연속골에 힘입어 3-1로 이겼다. 당시 최석현과 이동경이 도움을 올렸다.

역대 전적에서 울산이 앞선다. K리그1 기준으로 41전 29승7무5패로 우위를 점하고 있다. 최근 10경기에서도 5 승2무3패로 앞선다.

주목할 선수는 이동경과 조현우, 조현택이다. 태극마크를 노린다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 최종 명단 발표(16일) 다음날 경기를 펼친다.

모두 최근 흐름이 좋다. 이동경(13경기 5골 3도움)은 부천FC전에 이어 제주SK FC전에서 2경기 연속 득점포를 가동했다. 해결사 역할은 물론 동료와 연계 플레이, 가벼운 몸놀림으로 승선 기대감을 높이고 있다. 김현석 울산 감독은 “이동경이 월드컵을 갔으면 좋겠다”라며 힘을 실어준 바 있다.

골키퍼 조현우(14경기 18실점)는 최후방을 든든히 사수하고 있다. 지난 13일 제주전에서 1실점했으나 유효슈팅 10개 중에 9개를 막으며 팀 승리를 뒷받침했다. 이날 왼쪽 윙백으로 출전했던 조현택(14경기)은 적극적인 오버래핑과 안정감 있는 수비를 선보였다. 상대 선수와 경합 중에 출혈이 생겨 머리에 붕대를 감고 뛰는 투혼을 발휘하며 대표팀 승선 자격을 증명했다.

보야니치와 트로야크의 새로운 중원 조합은 울산을 더욱 단단하게 만들고 있다. 특히 지난 시즌 울산 유니폼을 입은 트로야크는 리그 20경기 만에 데뷔골을 신고했다.

울산은 최근 두 경기에서 플랜B인 스리백을 가동했다. 월드컵 휴식기 동안 플랜B를 더욱 가다듬어 포백과 혼용해 후반기에 더욱 단단한 팀으로 거듭나겠다는 목표다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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