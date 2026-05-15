원위, 다시 비상한다…28일 ‘더 퀴버’ 컴백

밴드 원위(ONEWE)가 미지의 세계를 향한 힘찬 날갯짓을 시작한다.

원위는 지난 14일 공식 SNS를 통해 싱글 2집 ‘점: 더 퀴버(點 : The Quiver)’ 로고 모션을 게재했다. 공개된 영상에는 균형을 잃은 나침반이 한순간 빛나며 날개가 등장, 미지의 세계를 향해 거침없이 비상할 ONEWE의 모습을 예고해 궁금증을 높였다.

오는 28일 발매되는 ‘점: 더 퀴버’는 지난 1월 발매한 디지털 싱글 '관람차 (Ferris wheel)' 이후 약 4개월 만이다. 매 앨범 멤버들의 높은 참여도를 바탕으로 뛰어난 음악적 역량을 입증해 온 만큼 새 앨범으로 펼쳐낼 음악 세계도 기대가 모인다.

원위는 그간 특유의 청량하면서도 에너제틱한 밴드 사운드를 앞세워 '실력파 밴드'로서의 존재감을 각인시켜 왔다. 이달 초에는 '롤링 31주년 기념공연 STUDIO WE : LIVE #7 'everyONE's WEsh'를 개최했다. 'STUDIO WE : LIVE'는 원위가 데뷔 초부터 이어온 소극장 공연으로, 일곱 번째 시리즈는 '모든 팬들의 소망'을 테마로 팬들과 교감했다.

꾸준한 음악적 성장 속에 폭넓은 장르 스펙트럼을 보여준 원위는 ’점: 더 퀴버’를 통해 '대세 밴드'로서의 입지를 더욱 공고히 할 전망이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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