꿈나무들이 자란다…NC, 유소년 선수들과 ‘꿈을 키우는 시즌’ 진행

사진=NC다이노스 제공

“꿈을 키웁니다,”

프로야구 NC가 야구 꿈나무들과 호흡한다. 15일 창원NC파크에서 지역 리틀 야구단 소속 유소년 선수들을 대상으로 ‘꿈을 키우는 시즌’ 프로그램을 진행했다.

이번 프로그램은 지역 유소년 선수들에게 야구를 보다 가까이에서 경험하고 성장할 수 있는 기회를 주기 위해 마련됐다. 지역 리틀 야구단 소속 유소년 선수와 인솔자, 가족 및 참관 선수 등 200여 명이, NC에선 지석훈, 윤병호, 최정민, 손정욱 코치가 참여했다.

유소년 선수들이 프로 구단의 훈련 환경을 직접 경험할 수 있도록 하는 것은 물론, 코치진과의 현장형 야구 클래스를 통해 실질적인 기술 코칭과 동기부여를 받을 수 있도록 했다.

행사는 오전 11시 30분부터 오후 1시까지 포지션별 기초 기술 훈련 방식으로 진행됐다. 참가 선수들은 준비운동 이후 타격, 송구, 피칭, 수비 및 주력 테스트 등 각 세션을 순환하며 코치진으로부터 직접 기술 피드백을 받았다.

참가 선수들은 프로 선수단이 실제 사용하는 창원NC파크 그라운드에서 훈련을 경험하며 특별한 시간을 보냈다. 구단은 기념사진 촬영 등 다양한 프로그램도 함께 운영해 현장 분위기를 더했다.

행사에 참가한 김주원 선수(진주시 리틀, 5학년)는 “프로 코치님의 지도를 받으면서, (나중에) NC 선수가 되어 창원NC파크에서 멋지게 플레이 하겠다는 꿈을 가지게 되었다. 꿈을 이루기 위해 열심히 노력하겠다”라고 말했다.

NC는 창단 이후 지역 야구 꿈나무들을 위한 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 야구 의류 지원과 드림볼 제공, 유소년 야구교실 운영 등 지역 유소년 선수들이 보다 나은 환경에서 야구를 경험할 수 있도록 지원해왔으며, 앞으로도 지역 리틀 야구단과의 협력을 바탕으로 유소년 야구 저변 확대를 위한 활동을 지속해 나갈 계획이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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