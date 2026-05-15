아이콘 ‘복학극장’, 마지막 이야기…유쾌한 매력

그룹 아이콘(iKON)이 자체 컨텐츠 ‘복학극장’의 마지막 이야기를 썼다.

아이콘은 지난 14일 오후 공식 유튜브 채널을 통해 자체 콘텐츠 ‘복학극장’의 마지막 에피소드를 공개했다.

이날 공개된 영상에서 아이콘은 마지막 회를 기념해 힐링 캠프를 떠났다. 이들은 편안한 무드 속 장보기부터 산책, 텃밭 체험으로 도파민을 디톡스하는 시간을 가지며 친근한 모습을 보여줬다.

이후에는 잔잔한 힐링에도 고자극을 원하는 아이콘에게 특별한 코스가 펼쳐지며 재미를 더했다. 멤버들은 곡소리가 끊이질 않았던 스트레칭에 이어 스포츠 마사지로 리얼한 반응을 다시 한번 쏟아내며 보는 이들의 웃음을 자아냈다.

이어 바비큐 파티를 마친 아이콘은 아이콘과 관련된 퀴즈와 함께 그동안의 추억에 대해 진솔한 대화를 나눴다. 퀴즈를 풀던 중 이들은 함께하지 못한 구준회와 DK(김동혁)에게 전화를 걸며 돈독한 팀워크를 보여주는가 하면, 어머니들의 편지를 읽고 눈물을 보이며 뭉클한 감동을 안겼다.

군 복무를 마치고 돌아온 아이콘은 자체 콘텐츠를 통해 팬들과 소통하며 본격적인 행보의 포문을 열었다. 이들은 팬들의 취향을 관통하는 다양한 콘텐츠로 남다른 예능감과 변함없는 팬사랑을 입증하며 그간의 공백을 완벽히 채웠다.

한편, 아이콘은 오는 16일과 17일 ‘아이콘 포에버 투어(iKON FOUREVER TOUR)’를 개최한다. 김진환, 바비, 송윤형, 구준회, DK, 정찬우 6인조로 구성된 아이콘은 군 복무 중인 DK와 군 복무를 앞둔 구준회를 제외한 4인조로 무대에 오른다. ‘아이콘 포에버 투어’는 양일간 서울 장충체육관에서 개최된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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