“이거 맞아?” 송해나 리그램까지 했다…‘나는 솔로' 31기 후폭풍

사진 = 송해나 SNS 계정

‘나는 솔로’31기 출연진을 둘러싼 이른바 ‘왕따 논란’이 이어지고 있는 가운데, 모델 겸 방송인 송해나가 방송 장면 일부를 직접 공유해 관심이 쏠리고 있다.

송해나는 지난 14일 자신의 SNS를 통해 한 계정에 태그된 ENA·SBS Plus ‘나는 솔로’ 31기 방송 영상을 리그램했다.

공개된 영상에는 송해나를 비롯해 데프콘, 이이경이 출연진들의 상황을 지켜보며 당황한 반응을 보이는 모습이 담겼다. 화면에는 ‘단체 절규’, ‘순자는 빨리 들어와야지!’ 등의 자막이 등장했다.

특히 송해나는 이마를 짚으며 “이거 맞아?”라고 말했고, 화면에는 ‘완전 패닉’이라는 자막이 더해져 당시 분위기를 짐작하게 했다.

이날 방송에서는 31기 여성 출연자들 사이의 갈등 상황이 그려졌다. 달리기 미션 도중 영숙이 넘어지며 2등을 기록했고, 순자가 1등을 차지했다. 이후 영숙은 “누군가의 다리에 걸려 넘어진 것 같다”고 말했고, 이를 지켜보던 송해나는 “아니다. 왜 저러냐 진짜. 말조심하라”고 반응했다.

이후 순자는 자신을 둘러싼 분위기와 대화에 큰 스트레스를 호소했고, 결국 위경련 증세로 병원으로 이동했다.

방송 직후 온라인에서는 출연자들 사이의 배척 분위기를 두고 이른바 ‘왕따 논란’이 확산됐다. 유튜브 촌장엔터테인먼트TV 채널에 올라왔던 일부 미방송 영상은 논란 이후 비공개 처리됐으며, 일부 시청자들 사이에서는 특정 출연자의 분량이 줄어든 것 아니냐는 반응도 나왔다.

이에 ‘나는 솔로’ 측은 지난 13일 향후 방송분과 관련해 “내용 흐름에 맞춰 방송 예정”이라고 밝혔다.

다만 방송 이후에도 논란은 계속되고 있다. 시청자들은 공식 영상 댓글 등을 통해 “보는 내내 불편했다”, “출연자 보호가 필요해 보인다”, “집단 따돌림처럼 느껴졌다” 등의 반응을 보이며 비판적인 의견을 내놓고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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