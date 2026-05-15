2am, 서울 콘서트 개최…아시아 투어 피날레 장식

2am. 사진=치타컴퍼니

보컬 그룹 2am(조권, 이창민, 임슬옹, 정진운)의 서울 콘서트가 개최된다.

주최사 치타컴퍼니는 오늘 NOL티켓을 통해 2am 콘서트 ‘오늘, 2am’ 서울 티켓을 오픈했으며 오픈 직후 빠른 속도로 매진을 기록했다고 15일 밝혔다.

이번 공연은 2025년 3월 ‘2am is coming to town’ 전국투어 콘서트와 아시아 공연 이후 약 1년 만의 단독 콘서트이다. 특히 지난 10일 홍콩 공연에서 이어진 해외투어의 열기를 그대로 이어받아 서울에서 피날레를 장식하는 일정으로 의미를 더한다.

2am. 사진=치타컴퍼니

포스터에 따르면 2am은 지난 5월 10일 홍콩을 시작으로 24일 대만, 6월 13일과 14일 서울 NOL씨어터 합정 동양생명홀에서 콘서트를 개최된다. 앞선 해외 공연에서 검증된 완성도 높은 무대와 탄탄한 라이브가 예고되며 국내 팬들의 기대감을 한층 끌어올리고 있다.

이번 ‘오늘, 2am’은 ‘이별 감성 발라드의 정수’라는 팀의 정체성을 기반으로, 대표 히트곡은 물론 계절감에 맞춘 감성적인 세트리스트로 구성된다. 오랜 시간 사랑받아온 2am 특유의 섬세한 보컬과 깊이 있는 무대가 어우러져 초여름 밤을 물들이는 공연이 될 전망이다. 올해 2am의 다양한 활동이 예고되어 있어 이번 공연으로 2am의 명불허전 감성을 펼쳐 보일 예정이다.

한편 2am은 오는 6월 4일 신곡 ‘영화처럼’을 발표할 예정이다. 이번 신곡은 2am 특유의 섬세한 감성과 깊이 있는 사운드, 서정적인 가사가 어우러져 한 편의 영화 같은 여운을 전할 것으로 기대를 모은다. 특히 이번 콘서트를 통해 신곡 ‘영화처럼’의 라이브 무대를 가장 먼저 만나볼 수 있어 팬들의 관심이 더욱 집중되고 있다.

‘오늘, 2am’ 서울 콘서트 티켓 예매는 NOL티켓을 통해 가능하다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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