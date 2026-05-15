스타디엠코퍼레이션, 2026 ‘스타마이샵3’ 공식 론칭

사진=㈜스타디엠코퍼레이션

로컬 광고 전문기업 ㈜스타디엠코퍼레이션이 지난 5월 1일 ‘스타마이샵3’를 정식 론칭했다고 15일 밝혔다.

업체에 따르면 ‘스타마이샵’은 셀럽의 초상권을 활용해 매장 홍보 콘텐츠를 구성하고 이를 네이버 및 티맵 내 매장 대표 이미지 영역에 적용할 수 있도록 하는 동행캠페인 솔루션이다. 단순 노출을 넘어 소비자 접점에서의 주목도를 높이고 매장 이미지 경쟁력을 강화하여 소상공인을 후원하는데 초점을 두고 있다.

스타디엠코퍼레이션은 그간 자체 구축한 로컬 운영 체계 ‘S-LCM’을 기반으로 티맵 광고, 티머니GO 광고 , 골프존 광고, 맘스다이어리 광고 등 다양한 플랫폼을 통합 운영하고 있으며 이를 통해 지역 기반 홍보지원과 운영 안정성을 동시에 확보해 왔다.

회사에 따르면 ‘스타마이샵3’는 기존 시즌 대비 향상된 운영 구조와 더 제한된 참여 구조를 적용하면서 소상공인 지원 효율과 브랜드 노출 일관성을 강화하는 방향으로 설계됐다. 해당 솔루션은 자사 운영 패키지 내에서 단독으로 제공된다.

스타디엠코퍼레이션(SDM) 관계자는 “스타마이샵은 2024년부터 매년 업그레이드 하며 소상공인과의 동행 가치를 보다 효과적으로 전달할 수 있도록 개선해왔다”며 “앞으로도 S-LCM 기반 운영 체계를 바탕으로 고객사와 함께 성장할 수 있는 마케팅 환경을 구축해 나갈 것”이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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