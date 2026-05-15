청소년 도박 예방 위해…체육공단, 동아TV와 손 잡았다

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 ㈜동아티브이(TV)·㈜뉴폴라리스(대표이사 박란)와 업무협약을 체결했다. 청소년 도박 예방과 공익성 홍보 협력을 위해 뜻을 모았다.

협약식은 15일 올림픽회관에서 진행됐다. 이 자리에는 체육공단 김성훈 스포츠산업본부장과 박란 대표이사를 비롯한 관계자들이 참석, 심도 있는 이야기를 나눴다. 최근 사회적 문제로 주목받고 있는 청소년의 도박 중독을 예방하고, 올바른 가치관 형성하는데 앞장서기로 했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ‘청소년 도박 예방을 위한 방송 콘텐츠 개발 및 제작’, ‘홍보 협력 및 콘텐츠 교류’ 및 ‘청소년 도박 예방 및 정신건강 증진을 위한 협력’ 등을 이어갈 예정이다. 체육공단은 전문성을 바탕으로 정책적 지원에 앞장서고, ㈜동아티브이(TV)·㈜뉴폴라리스는 방송과 디지털 플랫폼을 활용해 효과적인 메시지 전달에 나선다.

김성훈 본부장은 “청소년 도박 문제는 개인을 넘어 사회 전반에 영향을 미치는 중요한 사안”이라며 “이번 협약을 통해 보다 체계적이고 지속적인 예방 활동 전개를 위해 양 기관의 힘을 모을 것”이라고 밝혔다.

박란 대표이사 역시 “미디어의 영향력을 활용해 청소년들이 도박의 위험성을 자연스럽게 인식하고 건강한 삶을 선택할 수 있도록 도울 것”이라며 “앞으로 체육공단과 함께 공익적 가치 확산에 앞장서는 콘텐츠 홍보를 이어가겠다”고 답했다.

양 기관은 이번 협약이 단발성 캠페인에 그치지 않고, 더 안전한 환경에서 청소년이 성장할 수 있도록 장기적이고 실효성 있는 협력 모델을 체계적으로 구축해 나갈 예정이다.

사진=국민체육진흥공단 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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