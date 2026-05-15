골반·엉덩이 통증에 다리저림까지… 좌골신경통? 허리디스크?

골반통증과 엉덩이 통증, 다리저림 증상이 반복되면 많은 사람들이 가장 먼저 허리디스크를 떠올린다.

최근 서울바른세상병원에는 장시간 앉아 있거나 활동량이 많아질 때 골반과 엉덩이 통증, 다리 저림이 심해져 허리디스크를 의심하는 40대 여성 환자들이 적지 않게 내원하고 있다. 그러나 정밀검사 결과 일부 환자는 단순 허리 통증이나 허리디스크가 아닌 ‘좌골신경통’으로 진단된다.

좌골신경통은 허리에서 시작된 신경이 엉덩이와 허벅지, 종아리, 발끝까지 이어지는 좌골신경 경로를 따라 통증과 저림이 나타나는 질환이다. 좌골신경은 우리 몸에서 가장 길고 굵은 신경으로, 허리디스크나 척추관협착증, 골반 불균형, 이상근 증후군 등의 영향으로 신경이 압박되면 통증이 허리가 아닌 엉덩이와 다리 쪽으로 퍼지는 특징이 있다.

이 때문에 허리는 크게 아프지 않은데 엉덩이 통증이나 다리저림만 심하게 느껴지는 경우도 많다. 특히 오래 앉아 있을 때 증상이 심해지거나, 앉았다 일어설 때 찌릿한 통증이 발생하고 한쪽 다리만 저리거나 당기는 느낌이 반복된다면 좌골신경통 가능성을 의심할 필요가 있다.

허리디스크와 좌골신경통은 혼동하기 쉽지만 차이가 있다. 허리디스크는 디스크가 돌출돼 신경을 압박하는 원인 질환이고, 좌골신경통은 눌린 신경을 따라 발생하는 증상 개념에 가깝다. 즉 허리디스크가 좌골신경통을 유발할 수 있지만, 모든 좌골신경통이 허리디스크 때문만은 아니다. 척추관협착증이나 이상근 증후군처럼 엉덩이 주변 근육이 신경을 압박하는 경우에도 비슷한 증상이 나타날 수 있다.

좌골신경통의 대표적인 증상은 엉덩이 통증과 다리저림이다. 허벅지 뒤쪽이 당기거나 종아리까지 찌릿한 통증이 이어지기도 하며, 타는 듯한 느낌이나 감각 둔화가 동반되는 경우도 있다. 심한 경우 다리에 힘이 빠지거나 오래 걷기 힘들어질 수 있다. 기침이나 재채기를 할 때 통증이 심해지거나 허리를 숙였을 때 다리 통증이 함께 악화되는 것도 특징 중 하나다.

초기 좌골신경통은 비교적 보존적 치료만으로도 호전 가능성이 높다. 약물치료와 물리치료, 도수치료 등을 통해 신경 주변의 염증과 근육 긴장을 완화시키고 통증을 줄일 수 있다. 증상이 심하지 않은 경우에는 생활습관 교정과 스트레칭만으로도 충분히 증상이 개선되는 사례가 많다.

다만 통증이 지속되거나 다리 감각 저하, 근력 약화가 동반된다면 보다 적극적인 치료가 필요할 수 있다. 이 경우 시행되는 대표적인 비수술 치료가 신경차단술이다.

신경차단술은 통증을 유발하는 신경 부위에 약물을 주입해 염증과 부종을 감소시키고 신경 압박을 완화하는 치료다. 절개 없이 비교적 짧은 시간 안에 진행 가능하며, 고령 환자나 수술 부담이 큰 환자들도 적용할 수 있다는 장점이 있다. 시술 후 회복이 빠르고 일상 복귀가 비교적 수월하다는 점도 특징이다.

무엇보다 좌골신경통은 평소 생활습관 관리가 매우 중요하다. 장시간 앉아 있는 자세는 골반과 허리에 부담을 증가시키기 때문에 30~40분마다 가볍게 일어나 스트레칭을 해주는 것이 좋다. 다리를 꼬고 앉거나 푹 꺼지는 소파에 오래 기대앉는 자세 역시 신경 압박을 악화시킬 수 있어 주의해야 한다.

복부와 엉덩이 주변 코어 근육을 강화하는 운동도 도움이 된다. 코어 근육이 약해지면 허리와 골반에 전달되는 부담이 커져 좌골신경 압박 위험이 높아질 수 있기 때문이다. 또한 과체중은 허리디스크와 척추 부담을 증가시키는 만큼 적절한 체중 관리도 중요하다.

배장호 서울바른세상병원 원장(신경외과 전문의)은 “골반통증이나 엉덩이 통증, 다리저림 증상이 있다고 해서 모두 허리디스크만 생각하는 경우가 많지만 실제로는 좌골신경통인 사례도 적지 않다”며 “특히 오래 앉아 있을 때 증상이 심해지거나 한쪽 다리 저림이 반복된다면 단순 근육통으로 넘기지 말고 정확한 진단을 받아야 한다”고 설명했다.

이어 “좌골신경통은 초기 치료 시 비교적 빠른 호전을 기대할 수 있지만 방치하면 만성 통증이나 신경 손상으로 이어질 가능성이 있다”며 “평소 바른 자세와 스트레칭 습관, 꾸준한 근력 운동을 통해 허리와 골반 건강을 관리해야 한다”고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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