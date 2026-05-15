로이킴, “역시 감성 장인”…‘스물다섯, 스물하나’ 라이브 선공개에 기대감 폭발

가수 로이킴이 리메이크 앨범 수록곡 ‘스물다섯, 스물하나’ 라이브 영상을 공개하며 컴백 기대감을 높였다. 사진 = DEUL

가수 로이킴이 리메이크 앨범 수록곡 ‘스물다섯, 스물하나’ 라이브 영상을 공개하며 컴백 기대감을 높였다.

로이킴은 지난 14일 오후 6시 공식 유튜브 채널 콘텐츠 ‘미리 불러 봄’을 통해 리메이크 앨범 ‘다시 불러 봄 - Bloom Again’ 수록곡 ‘스물다섯, 스물하나’ 라이브 영상을 공개했다. 정식 음원 발매에 앞서 라이브 버전으로 곡을 먼저 선보이며 팬들에게 특별한 선물을 안겼다.

공개된 영상에서 로이킴은 녹음실 부스 안에 홀로 앉아 노래에 깊게 몰입한 모습으로 시선을 사로잡았다. 담담하게 노래를 부르기 시작한 로이킴은 목에 핏대가 설 정도로 힘을 실어 열창하며 원곡이 지닌 아련한 감성을 자신만의 색으로 재해석했다. 특유의 깊고 따뜻한 음색은 청춘의 기억과 그리움을 섬세하게 자극하며 진한 여운을 남겼다.

특히 원곡이 지닌 청춘의 기억과 그리움을 자신만의 감성으로 재해석하며 진한 여운을 남겼다. 절제된 감정선과 섬세한 표현력이 어우러져 듣는 이들의 몰입도를 높였다.

팬들의 반응도 뜨거웠다. 영상 공개 직후 “라이브만으로도 울컥한다”, “로이킴 감성으로 다시 태어난 명곡이 기대된다”, “청춘 영화가 생각난다” 등의 댓글이 이어지며 호응이 쏟아졌다.

앞서 로이킴은 아날로그 감성이 돋보이는 ‘스물다섯, 스물하나’ 뮤직비디오 티저와 포스터를 공개해 화제를 모았다. 이어 이번 ‘미리 불러 봄’ 콘텐츠까지 공개되며, 로이킴 특유의 감성으로 완성될 리메이크 앨범에 대한 기대감 역시 더욱 높아지고 있다.

한편 로이킴은 오는 20일 오후 6시 리메이크 앨범 ‘다시 불러 봄 - Bloom Again’을 발매한다. 이번 앨범에는 ‘앵콜요청금지’, ‘스물다섯, 스물하나’, ‘Smile Boy’, ‘왜 그래’, ‘한 사람을 위한 마음’, ‘바람의 노래’까지 총 6곡이 수록된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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