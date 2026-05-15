10개의 유효슈팅을 모두 막아냈던 김형근, 14R MVP로 반짝

사진=한국프로축구연맹 제공

인생 경기를 펼쳤던 김형근(부천), 당당히 최우수선수(MVP)에 올랐다.

김형근이 ‘하나은행 K리그1 2026’ 14라운드 MVP로 선정됐다. 지난 13일 부천종합운동장에서 열린 전북과의 경기에서 수차례 결정적인 선방을 펼치며 0-0 무실점 경기를 이끌었다. 당시 팀 상황을 고려하면 더욱 놀랍다. 이날 부천은 전반 2분 바사니의 퇴장으로 수적 열세에 놓였다. 상대 전북은 수적 우위를 바탕으로 유효 슈팅만 10개를 시도하는 등 강하게 몰아붙였다. 하지만 김형근은 모든 슈팅을 막아내며 부천의 귀중한 승점 1점을 지켜냈다.

K리그1 14라운드 베스트 매치는 같은 날 울산문수축구경기장에서 열린 울산과 제주의 경기다. 이날 울산은 전반 17분 이동경의 선제골과 전반 32분 트로야크의 추가골로 앞서갔다. 제주는 네게바, 권창훈을 중심으로 적극적인 반격에 나섰고, 결국 후반 43분 네게바가 만회골을 성공시켰다. 아쉽게도 이후 추가 득점은 없었다. 울산의 2-1 승리로 마무리됐다. 울산은 이날 승리로 시즌 두 번째 3연승에 성공했다.

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K리그1 14라운드 베스트 팀은 강원이다. 강원은 12일 강릉하이원아레나에서 열린 대전과의 경기에서 2-0 승리를 거뒀다. 이날 양 팀이 경기 막바지까지 0-0으로 팽팽히 맞선 가운데, 후반 42분 아부달라, 후반 43분 김대원이 연속골을 넣으며 포효했다. 이날 활약으로 강원의 김대원, 모재현, 이기혁이 라운드 베스트11에 이름을 올렸다.

K리그 라운드 베스트11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다. 이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 ‘비프로’ 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, 2 베스트11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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