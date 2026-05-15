박태훈, 신곡 ‘너 사용법’ 16일 발매…솔직한 짝사랑 감성

사진제공=ATCM

가수 박태훈이 신곡 ‘너 사용법’을 오는 16일 발매한다. 짝사랑 감정을 섬세하게 그려내 리스너들의 공감을 부를 예정이다.



좋아하는 사람의 연애를 지켜보며 느끼는 복잡한 감정을 솔직하게 풀어낸 곡이다. 담백한 POP/R&B 사운드 위에 박태훈 특유의 세련된 플러팅 무드가 더해져 현실적인 감정선을 그려낸다.

‘난 좀 별로야’라는 가사는 겉으로는 상대의 연인을 향한 말처럼 들리지만, 사실은 고백조차 하지 못한 채 망설이고 있는 자신을 향한 자조의 의미를 담고 있다. 냉소적인 말투 뒤에 숨겨진 솔직한 마음과 쉽게 표현하지 못하는 감정이 대비되된다.

박태훈은 지난해 5월 일본 활동을 시작해 첫 일본 싱글 ‘유메(ゆめ)’를 발표하며 본격적인 글로벌 행보에 나섰다. 또한 지난해 9월 발리에서 열린 ‘ICON BEACH FESTIVAL’ 무대에 올라 천여 명이 넘는 관객을 사로잡으며 성공적인 공연을 펼쳤다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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