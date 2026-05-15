“내 드레스가 가장 예뻤다”…한예리, ‘백상 워스트 드레서’ 반응에 소신

사진 = 한예리 SNS 계정

배우 한예리가 ‘백상예술대상’ 워스트 드레서 선정과 관련한 반응에 솔직한 심경을 전했다.

한예리는 지난 14일 자신의 SNS에 레드카펫 사진과 함께 “난 누가 뭐래도 내 드레스가 가장 예뻤다”라는 글을 게재했다.

이어 그는 “내가 입고 싶은 드레스를 입었을 뿐”이라며 “시상식이라고 해서 매번 무난할 필요는 없다. 이날 난 충분히 아름다웠다”고 당당한 소신을 밝혔다.

앞서 한예리는 지난 8일 열린 ‘제62회 백상예술대상’ 레드카펫 행사에서 화이트 쉬폰 드레스와 대형 꽃 장식이 더해진 독특한 스타일링으로 시선을 모았다. 하지만 일부 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 전체적인 실루엣이 답답해 보인다는 반응과 함께 ‘워스트 드레서’라는 평가가 나오기도 했다.

이에 대해 한예리는 “지금 내 상태는 짧은 머리”라며 “내 스태프분들은 최선을 다해주셨다”고 함께한 팀에 대한 고마움을 전했다. 또 “검색을 잘 안 해서 이제 봤다”고 덧붙였다.

한편 한예리는 ‘2026년 제62회 백상예술대상’에서 영화 ‘봄밤’으로 고아성(‘파반느’), 문가영(‘만약에 우리’), 손예진(‘어쩔수가없다’), 이혜영(‘파과’)과 함께 여자 최우수상에 노미네이트 됐다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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