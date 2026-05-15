[톡★스타] 이기택 “‘1박2일’ 합류 영광, 즐거움 드릴 것”

’예능 루키’ 이기택이 '1박 2일 시즌4'에 새 멤버로 합류한 소감을 밝혔다.

키이스트 측은 "이기택이 KBS2 '1박 2일 시즌4'에 고정으로 출연한다"라고 15일 밝혔다. '1박 2일'은 2007년 첫 방송을 시작해 시즌 4까지 이어지며 약 20년간 꾸준히 사랑받고 있는 KBS2 대표 예능 프로그램으로 이기택은 최근 하차한 유선호의 자리를 채우게 됐다.

이기택은 소속사를 통해 “전국 곳곳을 누비며 각 지역의 매력을 알리고, 많은 분께 오랫동안 사랑받아 온 국민 예능 프로그램 '1박 2일 시즌4'에 함께하게 되어 진심으로 감사하고 영광스럽게 생각한다”라며 “아직 부족한 점이 많지만, 선배님들께 많이 배우고 호흡하면서 프로그램에 빨리 녹아들어 시청자분들께 즐거움을 드릴 수 있도록 열심히 하겠다”라고 출연 소감을 전했다.

모델로 데뷔한 이기택은 2020년 웹드라마 '두 여자의 위험한 동거-인서울2'를 통해 본격적으로 연기 활동을 시작했다. 이후 드라마 '악마판사', '나의 해피엔드', '나미브' 등에 출연하며 배우로서 꾸준히 입지를 다졌다. 최근에는 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'에서 거침없는 연하남 '신지수' 역을 맡아 한지민을 향한 직진 로맨스를 선보이며 눈도장을 찍었다.

연기뿐 아니라 예능에서도 두각을 나타내고 있는 이기택은 지난 8일 공개된 쿠팡플레이 예능 '봉주르빵집'에서 차승원의 보조 셰프로 변신했다. SBS 신규 예능 '법륜로드 : 스님과 손님'의 공개도 앞두고 있다. 꾸밈없고 솔직한 매력을 내세운 ‘예능 기대주’ 이기택이 '1박 2일 시즌 4'에서 펼쳐낼 활약에 관심이 쏠린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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