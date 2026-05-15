최준희, ♥11세 연상과 결혼 앞두고 진심 고백…“처음으로 내 옆에 남아준 사람”

사진 = 최준희 SNS 계정

배우 故 최진실의 딸 최준희가 결혼을 앞두고 예비 신랑을 향한 진심 어린 마음을 전했다.

최준희는 지난 14일 자신의 SNS를 통해 장문의 글을 공개하며 오는 16일 결혼을 앞둔 소감을 밝혔다.

그는 “스무 살의 나는 처음 마셔보는 술에 취해 세상이 어른 같다고 들떠 있었고, 서른한 살의 그는 내가 아직 읽지 못한 계절들을 먼저 지나오고 있었다”며 며 11세 연상 예비 신랑과의 관계를 담담하게 표현했다.

이어 “11살의 시간 차이는 생각보다 많은 장면들을 갈라놓고 있었지만, 겨울을 오래 견딘 사람 특유의 눈빛과 누군가에게 기대지 않는 법을 너무 일찍 배워버린 사람의 마음이 어쩌면 비슷했는지도 모르겠다”고 털어놨다.

사진 = 최준희 SNS 계정

또 예비 신랑에 대해 “오래 아파본 사람이라서 사랑한다”며 “외로운 시간을 지나와 함부로 사랑하지 않는 사람, 고통이 사람을 얼마나 단단하게 만드는지 아는 사람”이라고 애정을 드러냈다.

특히 “멀 수도 있고 끝이 안 보일 수도 있지만 오빠가 업고 뛸 테니 같이 출발하자고 말해준 사람”이라며 “처음으로 내 옆에 남아주는 방법을 아는 사람이었다”고 밝혀 뭉클함을 더했다.

마지막으로 그는 “그래서 이번 주 토요일 이 사람 평생 묶어두기로 했다. 우리는 결혼을 한다”고 덧붙이며 깊은 신뢰와 사랑을 표현했다.

한편 최준희는오는 16일 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올린다. 두 사람은 약 5년간의 열애 끝에 부부의 연을 맺게 됐다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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