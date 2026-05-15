“3kg 쪘다” 신동욱, 16년째 투병 무색한 건강 근황…고현정도 “와” 감탄

사진 = 신동욱 SNS 계정

배우 신동욱이 희귀병 투병 중에도 밝은 근황을 전하며 팬들의 응원을 받고 있다.

신동욱은 지난 14일 자신의 SNS를 통해 “쌀국수 원 없이 먹고 3kg 쪘던 곳”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 신동욱 SNS 계정

사진 = 신동욱 SNS 계정

사진 속 그는 목에 카메라를 건 채 길가에 앉아 환한 미소를 짓고 있다. 편안하고 여유로운 분위기 속에서 일상을 즐기는 모습이 눈길을 끌었다.

특히 그는 “아침부터 쌀국수 두 그릇 먹고 혈당 스파이크”라고 덧붙이며 유쾌한 근황을 전해 팬들의 미소를 자아냈다.

해당 게시물에는 배우 고현정이 “와”라는 댓글을 남기며 반가움을 드러냈고, 팬들 역시 “행복해 보여서 좋다”, “늘 응원한다” 등의 반응을 보였다.

한편 신동욱은 2010년 군 복무 중 CRPS(복합부위 통증 증후군) 진단을 받고 이듬해 7월 의병 제대했다. CRPS은 상 후 특정 부위에 발생하는 만성적 신경병성 통증으로, 완치가 불가능한 것으로 알려진 희귀병이다.

이후 오랜 공백기를 거친 그는 2017년 드라마 ‘파수꾼’으로 복귀한했으며, ‘낭만닥터 김사부’ 시즌2와 시즌3 등에 출연하며 활동을 이어왔다. 최근에는 치료와 건강 회복에 집중하고 있는 것으로 전해졌다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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