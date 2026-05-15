잠적·해킹 고백하더니…장동주 결국 연예계 떠난다

배우 장동주. 사진 = 뉴시스

배우 장동주가 갑작스럽게 활동 중단 소식을 전했다.

장동주는 15일 자신의 SNS를 통해 “오늘을 마지막으로 저는 배우 장동주로서의 삶을 내려놓으려 한다. 비록 무대는 떠나지만, 여러분이 보내주신 마음은 평생 잊지 않겠다”고 밝혔다.

이어 “오랜 시간 배우라는 이름으로 살아오며 참 많은 사랑과 응원을 받았다”며 “카메라 앞에서 웃고 울었던 모든 순간들이 제 인생에서 가장 빛나는 시간이었다”고 전했다.

앞서 그는 지난해 10월 돌연 잠적을 암시하는 글을 올려 팬들의 걱정을 샀다. 당시 SNS에 검은 배경 이미지와 함께 “죄송합니다”라는 짧은 글을 남긴 뒤 연락이 두절됐으나, 하루 만에 소재가 확인되며 상황은 일단락됐다. 이후 소속사와도 결별했다.

또 장동주는 지난 1월 휴대전화 해킹 피해 사실을 고백하며 “내 휴대전화는 완벽하게 해킹됐고, 이어진 협박으로 그날부터 오늘까지 하루도 빠짐없이 지옥이었다”며 “그렇게 수십억을 날리고 우리 가족은 고통 속에, 난 빚더미에 앉았다”고 털어놨다.

이후 새 소속사와 전속계약을 체결한 그는 지난 1월부터 방송된 SBS 드라마 ‘오늘부터 인간입니다만’에 출연하며 활동을 이어갔지만, 결국 연예계를 떠나기로 결정했다.

한펀 장동주는 2017년 KBS ‘학교 2017’로 데뷔했으며, ’미스터 기간제’, 영화 ‘정직한 후보’, ‘카운트’, ‘핸섬가이즈’ 등에 출연하며 활동해왔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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