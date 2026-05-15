‘체조 입성’ 루시, ‘아일랜드’ 연다

밴드 루시(LUCY)의 체조 경기장(KSPO DOME) 입성이 하루 앞으로 다가왔다.

루시는 오는 16~17일 양일간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 단독 콘서트 '2026 루시 아홉 번째 콘서트 아일랜드’(2026 LUCY 9TH CONCERT 'ISLAND')’를 개최한다.

‘아일랜드’ 루시의 첫 시작을 알린 ‘루시 아일랜드(LUCY ISLAND)’와 맞닿은 서사를 담아낸 단독 콘서트다. ‘흩어졌던 꽃잎들이 다시 섬으로 불어와 우리를 빛으로 물들인다’라는 메시지를 음악으로써 무대 위에 그려갈 예정이다. 데뷔 후 처음으로 KSPO DOME에 입성하게 된다.

루시의 폭넓은 음악적 스펙트럼과 화려한 밴드 퍼포먼스를 극대화한 역대급 스케일로 꾸며진다. 최근 발매한 정규 2집 ‘차일디쉬(Childish)’는 물론 루시표 청량한 감성이 녹아든 독보적 밴드 라이브, 웅장한 스트링 사운드, 그리고 오직 현장에서만 느낄 수 있는 폭발적인 에너지를 불어 넣는다.

루시는 데뷔 이래 진행한 여덟 번의 단독 콘서트를 모두 매진시키며 기세를 확장시켜 왔다. 블루스퀘어 마스터카드홀을 시작으로 장충체육관, 티켓링크 라이브 아레나까지 공연 규모를 점진적으로 확장하며 계단식 성장의 정석을 보여준 만큼 이번 콘서트에도 관심이 모인다.

오는 16일~17일 서울에서 단독 콘서트 ‘아일랜드’를 시작으로 다음달 20일 타이베이, 7월 24일 일본 요코하마를 차례로 찾아나선다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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