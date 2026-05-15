금풍양조장 ‘길상 칠일주 막걸리 밀키트’, A’ 디자인어워드 브론즈 수상

강화도의 100년 전통 양조장 금풍양조장(Geumpung Brewery Co., Ltd.)이 개발한 ‘길상 칠일주 막걸리 밀키트’가 국제 디자인 공모전에서 수상하며 K-전통주의 확장 가능성을 인정받았다.

금풍양조장은 길상 칠일주 막걸리 밀키트가 세계적 권위의 국제 디자인 공모전 ‘A 디자인어워드 앤드 컴피티션 2026(A' Design Award & Competition 2026) 푸드·베버리지 앤드 컬리너리 아츠 디자인 부문(Food, Beverage and Culinary Arts Design)’에서 브론즈 어워드를 수상했다고 밝혔다.

이는 전 세계 100여 개국의 디자이너와 기업, 브랜드가 참여하는 국제 디자인 시상식이다. 디자인 혁신성, 브랜드 스토리, 사용자 경험, 문화적 가치 등을 종합적으로 평가한다. 이 가운데 브론즈 어워드는 창의성과 독창성, 심미성을 갖춘 디자인에 수여되는 국제 인증이다.

금풍양조장은 이번 수상은 한국 전통주 문화를 지역 헤리티지와 결합하고, 이를 현대적인 DIY 체험 콘텐츠로 풀어낸 점이 국제 심사위원단으로부터 평가받은 결과라고 밝혔다. 막걸리가 맛과 발효 기술 중심의 제품군에서 디자인, 문화, 체험, 관광 영역까지 해석될 수 있음을 보여줬다는 점에서도 의미가 있다.



수상작인 ‘길상 칠일주 막걸리 밀키트’는 15세기 조선 고문헌 ‘산가요록(山家要錄)’에 기록된 막걸리 레시피를 바탕으로 개발됐다. 고문헌 속 양조 방식을 현대 가정에서도 쉽게 재현할 수 있도록 재구성한 체험형 홈 브루잉 키트다.

키트에는 강화쌀 기반 양조용 즉석밥과 즉석죽 파우치, 전통 누룩, 거름 천 등이 포함됐다. 사용자는 구성품을 활용해 집에서도 전통 방식의 막걸리 제조 과정을 체험할 수 있다. 레시피는 ‘산가요록’ 원전을 현대적으로 해석한 방식으로 설계됐다.

패키지 디자인에는 고문서 필사본의 미감을 현대적으로 반영했다. 전통 문헌에서 출발한 제품이라는 정체성을 시각적으로 드러내면서도, 외국인 관광객과 K-전통주 입문자가 쉽게 접근할 수 있도록 구성한 점이 특징이다.

다국어 사용자를 고려한 설계도 반영됐다. 제품에는 QR코드가 적용돼 한글과 영어를 포함한 다국어 양조 가이드를 확인할 수 있다. 인쇄물을 최소화해 친환경 요소도 더했다. 주요 대상은 외국인 관광객, K-전통주 입문자, 선물용 제품을 찾는 소비층이다.

금풍양조장은 1920년대 창업 이후 강화도 지역의 전통 양조 방식을 이어온 양조장이다. 이번 수상은 단순한 패키지 디자인 평가에 그치지 않고 지역성, 역사성, 사용자 경험, 지속가능성을 결합한 브랜드 콘텐츠 전략이 국제 시장에서도 경쟁력을 가질 수 있음을 보여준 사례로 평가된다.

국내 막걸리 시장은 2023년 기준 약 5,000억 원 규모로 알려져 있다. 최근 K-푸드 확산과 함께 전통주에 대한 해외 관심도 커지고 있으며, 막걸리 수출 시장 역시 확대되는 흐름이다. 금풍양조장은 이번 수상을 계기로 막걸리를 맛과 발효 기술 중심의 제품에서 디자인과 문화적 가치를 갖춘 글로벌 K-전통주 콘텐츠로 확장한다는 계획이다.

양태석 금풍양조장 대표는 “이번 수상은 한국 막걸리의 가능성이 맛과 품질뿐 아니라 디자인과 문화적 가치로도 세계에서 인정받은 결과”라며 “앞으로도 강화도의 지역성과 100년 양조장의 스토리를 담은 차별화된 콘텐츠를 통해 한국 전통주의 새로운 미래를 만들어가겠다”고 밝혔다.

양 대표에 따르면 금풍양조장은 향후 글로벌 시장을 겨냥한 K-전통주 콘텐츠 개발을 확대할 방침이다. 막걸리를 한국의 문화, 관광, 디자인, 웰니스가 결합된 복합 콘텐츠 산업으로 키우는 전략을 추진하고, 해외 B2B 유통 채널 확보와 외국인 대상 체험 프로그램 연계도 검토하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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