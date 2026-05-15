코렌스, RSCI 평가서 최고 등급 ‘풀 레이블’ 획득

㈜코렌스는 글로벌 자동차 산업 기준에 부합하는 공급망 책임경영 체계를 갖췄는지 평가하는 RSCI(Responsible Supply Chain Initiative) 평가에서 최고 수준인 ‘풀 레이블(Full Label)’을 획득했다고 밝혔다.

RSCI는 독일자동차산업협회(VDA)와 자동차 산업 주요 이해관계자를 중심으로 추진된 글로벌 공급망 지속가능성 평가 체계다. 자동차 산업 공급망 내 기업의 노동·인권, 산업안전보건, 환경보호, 공급망 관리 등 주요 ESG 영역을 종합적으로 평가하고 검증한다.

특히 평가 대상 사업장에 대한 현장 점검, 관련 문서 검토, 임직원 인터뷰 등을 통해 기업의 ESG 관리 체계가 실제 현장에서 효과적으로 이행되고 있는지를 확인하는 것이 특징이다.

RSCI는 자동차 공급망 전반의 지속가능성 수준을 높이기 위해 마련된 이니셔티브다. 공식 회원사에는 아우디, BMW그룹, 보쉬, 포드, 재규어랜드로버, 마그나, 말레(MAHLE), 메르세데스-벤츠, 포르쉐, 폭스바겐, ZF 등 주요 글로벌 완성차 및 자동차 부품 기업이 포함돼 있다.

코렌스가 RSCI 평가에서 최고 등급인 풀 레이블을 획득한 것은 글로벌 자동차 산업이 요구하는 지속가능 공급망 기준에 부합하는 관리 체계를 구축했다는 의미가 있다. 코렌스는 이번 평가에서 모든 항목에 대해 ‘크리티컬(Critical)’ 및 ‘제로 톨러런스 파인딩(Zero Tolerance findings)’ 등 중대 개선 요구 없이 100점 만점을 달성하며 풀 레이블을 획득했다.

RSCI의 중요성은 글로벌 자동차 산업의 공급망 실사 요구 강화와 함께 커지고 있다. RSCI는 자동차 공급망 내 기업의 지속가능성 성과를 표준화된 방식으로 평가하고, 평가 결과를 업계 내에서 상호 인정·비교할 수 있도록 운영된다. 또 평가 결과를 웹 기반 플랫폼에서 공유할 수 있어 고객사별 중복 평가 부담을 줄이고 공급망 투명성을 높이는 데 기여한다.

코렌스 관계자는 “이번 RSCI 풀 레이블 획득은 코렌스가 글로벌 고객사의 지속가능 공급망 요구에 선제적으로 대응해 온 결과”라며 “앞으로도 인권, 안전, 환경, 윤리, 공급망 관리 전반의 실행력을 지속적으로 강화해 고객사와 이해관계자가 신뢰할 수 있는 지속가능경영 체계를 고도화하겠다”고 말했다.

코렌스는 이번 RSCI 풀 레이블 획득을 계기로 글로벌 완성차 및 자동차 부품 공급망에서 요구되는 ESG 기준에 적극 대응하고, 책임 있는 공급망 구축을 위한 내부 관리 수준을 지속적으로 높여 나갈 계획이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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