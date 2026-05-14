화력 대폭발에 마운드 안정감까지…김경문 감독 “선수들, 고생 많았다”

사진=한화이글스 제공

에이스 상대로도 강하다.

프로야구 한화의 발걸음이 가볍다. 14일 고척스카이돔에서 열린 키움과의 ‘2026 신한 SOL KBO리그’ 원정경기서 10-1 대승을 거뒀다. 시즌 18승(21패)째를 올리며 한 걸음 더 나아갔다. 3연속 위닝시리즈에 성공했다.

무시무시한 방망이가 또 한 번 빛을 발했다. 홈런 3방을 포함해 장단 12안타를 때려냈다. 이날 키움은 1안타에 그쳤다. 화력 대결에서 압도적 우위를 점한 것. 심지어 3루타 1개에 2루타 3개, 타순을 가리지 않고 장타가 쏟아져 나왔다. 포수 허인서가 3안타(1홈런) 3타점 맹타를 휘둘렀으며 이도윤(2안타 2타점), 이원석(2안타 1홈런 2타점) 등도 신바람을 냈다.

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에이스를 상대로도 강한 면모를 자랑했다. 이날 키움이 내세운 선발투수는 안우진이었다. 최고 160㎞에 가까운 묵직한 공을 던지는 자원이다. 아직 컨디션을 끌어올리는 과정이라고 해도 상대하는 타자 입장에선 압박감을 느낄 수 있는 대목이다. 제대로 대응했다. 과감성이 돋보였다. 5회 초 김태연의 홈런을 비롯해 5안타를 때려내며 힘 대 힘으로 맞섰다.

화끈한 득점지원에 마운드도 묵직한 구위를 뽐냈다. 선발투수로 나선 정우주가 4이닝 1실점으로 힘찬 피칭을 자랑했다. 투구 수 73개로, 자신의 한 경기 최다 투구 수를 새로 작성했다. 박준영은 1⅔이닝을 책임지며 데뷔 첫 승을 거뒀으며, 이민우(1⅓이닝), 조동욱, 잭 쿠싱(이상 1이닝)도 제 몫을 다했다.

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사령탑도 미소를 지었다. 김경문 한화 감독은 “선발투수 정우주가 호투를 펼치며 승리의 발판을 놓았다. 첫 승을 기록한 박준영 등 뒤이어 나온 투수들도 자기 역할들을 잘해줬다. (여기에) 타자들도 활발한 공격을 보여줬다. 선수들 모두 3연전 고생 많았다”고 말했다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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