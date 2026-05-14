그룹 SS501 출신 김현중이 과거 수십억대 사기 피해를 당했다고 밝혔다.

14일 유튜브 채널 '유정 그리고 주정'에는 SS501 멤버 김현중, 허영생, 김규종이 게스트로 출연했다.

이날 김현중은 과거 사기 피해를 고백해 눈길을 끌었다.

김현중은 "나는 사기 피해 1티어"라며 "엄청 많이 당했다. 몇십억 원 정도 피해를 봤다"고 털어놨다.

서유정이 "보이스 피싱 같은 거냐"고 묻자 김현중은 "사람한테 당했다. 한 사람에게만 당한 게 아니라 여러 명에게 피해를 입었다"고 답했다.

그러면서 "어릴 때부터 알고 지낸 친구들도 있었고, 오래된 인간관계 속에서 사람이 변하는 모습을 봤다. 갑자기 달콤한 제안을 하는 사람들이 있었다"고 덧붙였다.

재테크를 묻는 질문에는 "있는 그대로 다 악기를 산다. 주식도 크게 하는 게 아니라 술자리에 낄 정도만 한다"고 말했다.

그러자 서유정은 "기타가 비싼 건 얼마나 비싼 거냐"며 관심을 보였고, 김현중은 "3000만원"이라고 답해 놀라움을 자아냈다.

김현중은 "처음 샀을 때랑 비교하면 싸게 산 건데 금 시세보다 기타 시세가 전 세계적으로 많이 올랐을 것"이라고 밝혔다.

<뉴시스>

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