[SW인터뷰] “결국엔”…어렵게, 키움만을 바라보며 로젠버그가 돌아왔다

사진=키움히어로즈 제공

“결국엔(Finally) 왔네요.”

키움이 오매불망 기다렸던 그 이름, 케니 로젠버그가 합류했다. 14일 새벽 입국, 곧바로 고척으로 달려왔다. 피곤하지 않다면 거짓말일 터. 그럼에도 밝은 미소를 잊지 않았다. 옛 동료들과의 조우가 퍽 반가운 까닭이다. 다시 합류하게 된 소감을 한 단어로 묻자, 로젠버그는 “결국엔”이라고 답했다. 그러면서 “한국에서 꽤 오랜 시간을 지냈기에 아내와 아들에게도 친한 친구들이 생겼다. 키움 선수단, 직원들 등 많은 이들이 그리웠다”고 미소 지었다.

로젠버그가 네이선 와일스의 대체 단기 외인으로 낙점 받은 것은 지난달 21일이다(6주 5만 달러). 3주가 흐른 뒤에야 모습을 드러낼 수 있었다. 비자 문제가 빠르게 해결되지 않은 까닭이다. 사증 발급이 딜레이 된 데다 일본의 골든위크와 맞물려 진행이 더뎠다. 답답한 마음에 로젠버그는 직접 LA 총영사관을 찾기도 했다. 로젠버그는 “선수가 직접 영사관을 찾아가는 경우가 흔하진 않다. 어떻게든 비자 발급을 당겨보고 싶은 마음이었다”고 전했다.

사진=이혜진 기자

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익숙한 얼굴이다. 로젠버그는 지난 시즌 키움 유니폼을 입고 뛰었다. 13경기서 4승4패 평균자책점 3.23을 기록했다. 완주에 실패했다. 6월6일 고척 LG전(5이닝 1실점) 이후 마운드에 오르지 못했다. 골반 부상 때문이다. 재활에 매달렸다. 미국에서도 몇몇 러브콜을 받았지만, 로젠버그의 시선은 키움으로 향했다. “지난해 팀을 떠나자마자 키움에 다시 돌아오겠다는 목표를 세웠다. 몸 상태나 팀의 상황 등도 타이밍이 잘 맞아떨어진 것 같다”고 말했다.

경기 감각에 공백이 있는 것은 사실이다. 스프링캠프부터 이어졌던 그간의 루틴도 바뀔 수밖에 없었다. 홀로 몸을 만드는 것이 생각보다 쉽지 않다. 스스로도 잘 알고 있는 대목. 로벤버그는 “육체적으로나 심적으로나 꽤나 힘든 여정이었다”고 운을 뗐다. 그만큼 더 구슬땀을 흘렸다. “통제할 수 있는 것들에 집중했다. 캘리포니아에 있는 시설들이 괜찮은 편이다. 주변에서 도움도 많이 줬다. 덕분에 여기에까지 올 수 있었던 것 같다”고 고개를 끄덕였다.

시간이 없다. 6주 계약 중 3주를 흘려보냈다. 최대한 빨리 경기에 나서도, 남은 기간을 고려하면 세 차례 정도 등판할 수 있을 것으로 보인다. 복귀전은 오는 16일 혹은 17일 창원 NC전이 될 듯하다. 처음부터 많은 이닝을 소화하기 어려울 듯하다. 컨디션, 시차 적응 등도 감안해야 한다. 설 감독은 “일단 3~4이닝 정도 던지고, 그 다음부터 5이닝을 준비할 것”이라고 설명했다. 로젠버그는 “도착한 지 얼마 안됐지만 최선을 다하겠다”고 힘주어 말했다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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