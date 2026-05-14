정의선 “로보틱스, 내부 검증 거쳐 상용화…소프트웨어·하드웨어 균형 중요”

정의선 현대차그룹 회장이 로보틱스 사업과 관련해 “시행착오를 겪으며 나아가고 있다”며 “소프트웨어와 하드웨어의 균형, 직원들과의 융합이 가장 중요하다”고 말했다.

정 회장은 14일 서울 양재동 현대차그룹 사옥에서 열린 ‘로비 스토리 타운홀’ 행사에 앞서 기자들과 만나 이같이 밝혔다. 그는 “휴머노이드 로봇 아틀라스 등을 이곳에서 많이 테스트하고, 외부 고객에게 내놓기 전 내부적으로 확실히 검증하겠다”고 말했다.

현대차그룹은 미래 사업으로 피지컬 AI와 로보틱스를 중점 추진하고 있다. 이번에 재단장한 양재사옥 1층에는 로봇 스테이션을 설치하고 조경 관리용 관수 로봇 ‘달이 가드너’, 배송 로봇 ‘달이 딜리버리’, 의전·보안용 로봇 ‘스팟’을 배치했다. 그룹 내부 공간을 신기술 검증 무대로 활용하겠다는 취지다.

정 회장은 중동 정세 불안과 중국 전기차 업체 부상 등 대외 환경에 대해서는 체질 개선과 신기술 확보를 강조했다. 그는 “경쟁이 워낙 치열하기 때문에 우리가 잘할 수 있는 체질 개선과 신기술을 다져나가는 것이 중요하다”고 말했다. 사우디아라비아 공장과 관련해서는 “조금 늦어질 것 같다”며 “전쟁 이후 더 잘 팔 수 있도록 하겠다”고 설명했다.

최근 베이징 모터쇼를 찾은 데 대해서는 “중국은 기술에 대한 애착이 강하고 정부 지원도 많아 우리보다 훨씬 빠르게 움직이고 있었다”며 “많이 보고 배웠다”고 말했다. 이어 “전 세계 어느 회사라도 배울 게 있으면 배워야 한다”며 “고객이 좋아할 수 있는 기능과 상품을 만드는 것이 목표”라고 덧붙였다.

자율주행 분야에 대해서는 안전을 우선 과제로 제시했다. 정 회장은 “광주에서 200대를 선행적으로 실증할 것”이라며 “부족한 기술은 채워나갈 수 있지만 가장 중요한 것은 안전”이라고 말했다.

노사관계에 대해서는 “노조는 오랫동안 함께 일해 온 관계”라며 “굴곡도 있었지만 바른 길을 택해야 회사가 효율적으로 발전할 수 있다”고 말했다. 그는 “지혜롭게 만들어 나간다면 세계에서도 앞서 나갈 기회가 될 것”이라고 했다.

이날 타운홀은 현대차그룹 양재사옥 로비 재단장 의미를 임직원과 공유하기 위해 마련됐다. 현대차그룹은 2024년 5월부터 1년 11개월간 지하 1층부터 지상 4층까지 3만6000㎡ 규모 공간을 리뉴얼했다.

정 회장은 행사에서 “양재사옥에 온 지 20여 년이 됐다”며 “중요한 것은 지금보다 더 편하게 소통이 잘되는 환경에서 일하는 것”이라고 말했다. 이어 “양재는 좋은 재주를 가진 인재가 일하는 동네라는 의미”라며 “임직원들이 능력을 더 발휘하고 즐겁게 일하길 바란다”고 했다.

재단장된 로비는 ‘소통’을 주제로 열린 광장 형태로 조성됐다. 1층에는 고대 그리스 광장을 모티브로 한 계단형 라운지 ‘아고라’가 들어섰고, 주변에는 커넥트 라운지와 오픈 스테이지가 배치됐다. 1~3층은 아트리움 구조를 활용해 식물과 나무를 배치했다. 조경은 정영선 조경가가 참여했다.

2층에는 미팅룸과 포커스룸, 사내 라이브러리가 마련됐다. 2~3층 그랜드홀은 대형 스크린과 음향·조명 설비를 갖춰 공연과 세미나가 가능하도록 했다. 3층에는 도심형 연수공간 ‘러닝랩’과 휴식공간 ‘오아시스’가 들어섰고, 4층에는 저층부 옥상을 활용한 야외 정원이 조성됐다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]