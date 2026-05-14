‘나솔’ 31기 경수 향한 과몰입 비난…안경점 리뷰 테러까지

사진 = SBS Plus·ENA 예능 ‘나는 솔로’ , 구글 맵스 캡쳐

‘나는 솔로' 31기 여성 출연자들의 ‘왕따 논란’으로 시청자 비난이 이어지는 가운데, 남성 출연자 경수 역시 도마 위에 올랐다.

지난 13일 방송 이후 경수가 운영 중인 경기도 수원의 안경점 구글 리뷰에는 최하점인 1점 리뷰가 잇따라 게재됐다. 14일 오후 기준 해당 업장의 평균 별점은 1.2점까지 떨어지며 사실상 정상적인 영업 정보 제공이 어려운 상황이 됐다.

리뷰에는 “남의 마음을 가지고 장난치지 말라”, “간 좀 그만 보라”, “영숙 씨와 행복하라” 등의 반응이 이어졌다. 이는 방송에서 보여진 경수의 행동에 대한 불만이 반영된 것으로 보인다.

이날 방송에서 경수는 순자와 호감을 이어가던 중 영숙의 적극적인 표현으로 두 사람 사이에서 갈등하는 모습을 보였다. 이후 경수와 순자가 각각 슈퍼데이트권을 획득했지만, 경수는 순자에게 “나에게 슈퍼데이트권을 써주면 안 되겠냐. 이기적이지만 나는 영숙에게 쓰고 싶다”고 말했다.

당시 순자는 촬영으로 인한 긴장과 출연자들 사이의 갈등으로 몸 상태가 좋지 않았고, 이후 위경련 증세가 심해져 병원으로 이송됐다. 이를 본 경수는 “나 때문에 저렇게 힘들어하는데 이게 맞나 싶었다”며 죄책감을 드러냈다.

방송 이후 일부 시청자들은 경수가 순자와 영숙 사이에서 갈팡질팡하는 모습에 실망했다는 반응을 보이고 있다. 다만 일각에서는 출연자의 실제 사업장에 악성 리뷰를 남기는 행위는 과도한 ‘과몰입’이라는 지적도 나온다.

앞서 MC 데프콘 역시 방송을 통해 출연진의 사업장 방문이나 악의적인 행동에 대해 “선을 넘지 말아 달라”며 자제를 요청한 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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