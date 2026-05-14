‘맘마미아’ 김환희, 18일 깜짝 결혼 발표…“인생 2막 시작합니다”

김환희가 오는 18일 결혼식을 올린다고 밝혔다. 출처=김환희 SNS

뮤지컬 배우 김환희가 5월의 신부가 된다.

14일 김환희는 자신의 SNS 채널을 통해 자필 편지와 웨딩 화보를 공개하며 결혼 소식을 직접 알렸다. 예식은 오는 18일 치러질 예정이다.

공개된 편지에서 김환희는 “팬분들(환랑이)께 가장 먼저 좋은 소식을 전하고자 처음으로 손편지를 써 내려간다”며 운을 뗐다. 이어 “오는 5월 18일, 저의 인생 제2막을 시작하려 한다. 네 여러분, 저 결혼합니다”라고 깜짝 발표했다.

예비 신랑에 대한 깊은 신뢰와 애정도 드러냈다. 김환희는 “‘이 사람과 평생을 함께한다면 걱정도 즐거운 과정이겠다’라는 확신이 들었다”며 “제가 살아가면서 가장 중요하게 생각하는 ‘사랑’을 같은 모양으로 꿈꾸고, 우리만의 가치관으로 건강한 삶을 만들어갈 수 있겠다고 느끼게 해 준 분”이라고 소개했다.

끝으로 그는 “이 시작을 축복해 주시고, 기쁜 마음으로 함께해 주신다면 더없이 행복할 것 같다”며 소감을 마무리했다.

이 같은 소식에 팬들은 “인터미션 끝, 드디어 2막 시작이네요”, “무대 위 모습만큼이나 아름다운 신부가 될 것 같다”, “행복한 가정 꾸리길 바란다”며 축하의 메시지를 보냈다.

한편 2015년 뮤지컬 ‘판타지아’로 데뷔한 김환희는 탁월한 가창력과 연기력으로 주목받았다. 이후 ‘별이 빛나는 밤에’, ‘혐오스런 마츠코의 일생’, ‘베르나르다 알바’ 등에 출연했으며, 특히 ‘킹키부츠’와 ‘맘마미아’ 등 대작에서 활약하며 뮤지컬계의 믿고 보는 배우로 자리매김했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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