[시승기] 르노 필랑트, 4050의 마음에 쏙 드는 SUV네!

자부심을 느끼게 만드는 르노의 필랑트 외관. 한준호 기자

전통을 머금고 새롭게 태어난 르노 필랑트는 크지만 세련된 젊은 오빠 느낌이 물씬 났다.

‘별똥별’이란 의미를 지닌 에투알 필랑트를 이름으로 갖고 있던 콘셉트카의 이름을 따서 지은 쿠페형 준대형 스포츠실용차(SUV)다. SUV라곤 하지만 승용차와 SUV 특성을 고루 담아낸 크로스오버 스타일이다.

1956년 에투알 필랑트는 미국 보네빌 소금사막에서 당시 지상 최고속 기록인 시속 300㎞ 돌파란 대기록을 세운 바 있다. 당시 르노가 항공기 엔진을 접목해 초고속을 낼 수 있도록 개발한 차였다. 속도에 최적화된 이 차는 어마어마한 디자인으로도 화제였다. 올해 초 출시한 르노 필랑트는 이 에투알 필랑트에 대한 오마주 성격이 짙다. 필랑트는 에투알 필랑트의 독보적 기술과 디자인, 헤리티지를 재해석한 차라고 르노 측은 소개하고 있다. 일단 처음 마주쳤을 때 첫 인상부터 마음에 들었다.

외관에서 젊은 오빠 느낌이 물씬 난다. 한준호 기자

필랑트 디자인은 한국과 프랑스 르노 디자인 센터 간 협업으로 완성됐다. 승용차와 SUV의 특성을 고루 담아낸 크로스오버 스타일이다. 이 차를 타고 경기도 일대를 돌며 안정적이면서 동시에 편안한 주행감을 만끽했다. 자동차에서 가장 중요한 만족감은 주관적이긴 하지만 본인이 어떻게 포장되느냐다. 일종의 허영이지만 결코 버릴 수 없는 만족감이다. 그래서 좋은 브랜드에 희귀한 한정판 차에 열광하는 사람이 많다. 필랑트는 차체가 주는 만족감이 상당하다. 이렇게 세련된 차를 타고 다닌다는 인식을 줄 것만 같은 강렬한 포장 만족감이 강점이라 할 수 있다.

프리미엄을 표방하는 필랑트는 세계 시장에서도 르노 브랜드의 고급화를 상징하는 차라고 한다. 당연히 디자인에 상당한 신경을 썼을 것이다. 디자인의 나라 프랑스와 역시 K-문화로 전 세계에서 가장 핫한 한국의 산업 디자인 감각을 결합한 차다. 이미 르노는 XM6를 통해 승용차와 SUV의 디자인 장점만을 모아 놀라운 디자인 탈바꿈을 시도해 실제 호평과 함께 판매 증대를 경험한 적이 있다. 필랑트는 이보다 더 고급스러운 외관이다.

E세그먼트 크로스오버로서 길이 4915㎜, 너비 1890㎜, 높이 1635㎜의 더 크고 낮아진 차체 크기는 큰 듯 하면서도 적당하게도 느껴지는 크기다. 실제 너무 높으면 부담스러운 지하 주차장으로 들어가서도 부담이 오히려 적어지는 경험을 했다.

문 안쪽에 필랑트 글씨체가 선명하게 각인돼 있다. 한준호 기자

실내를 보면 문 안쪽의 필랑트라 쓰인 글씨체부터 만족감을 극대화한다. 작은 부분 하나에도 르노만의 섬세한 디자인 감각을 뽐내고 있었다. 다만 여전히 익숙하지 않은 터치 스크린 전면 배치가 아날로그 감성에 갇힌 이들에게는 답답하게 느껴질 수도 있을 듯하다. 단추가 없이 오로지 거의 손가락 터치만으로 조작해야 하는 것이 아직은 익숙치 않은 이들에게는 그럴 수 있다.

착석감은 놀라우리만치 안정적이고 포근했다. 탑승자를 감싸는 구조의 헤드레스트 일체형 ‘퍼스트 클래스 라운지 시트’ 덕분이다. 머리 받침대를 포함한 의자 전반에 적용된 기하학적 패턴과 타공을 결합한 디자인은 지지력과 통풍 기능을 모두 최적화했다는 평을 받는다.

오후가 되자 살짝 더워져 에어컨을 작동시켰다. 바람 세기도 그렇지만 적당하면서도 알맞은 바람이 시원하고 쾌적한 실내를 만들어 준다. 100㎞ 가까이 달렸다. 경기도 파주 일대를 넘어 임진각까지 넘어 연천으로 향하는 중이다. 자동차 전용도로인 강변북로와 자유로를 거쳐 국도를 달렸다. 시원스레 잘 나간다. 뒷좌석에 앉은 일행에게 승차감을 물으려 하니 이미 잠들었다. 나중에 잠시 편의점을 들르기 위해 멈춘 후 물어보니 확실히 편안하단다. 흔들림이나 진동이 없을 수 없지만 조용한 가운데 부드러움으로 모든 걸 감싸쥐는 승차감이다. 좌석 공간은 동급 최고 수준인 320㎜의 무릎공간과 886㎜(파노라믹 글라스 루프 적용 시 874㎜)의 넉넉한 헤드룸을 제공한다. 60/40 접을 수 있는 뒷좌석 시트는 입체적인 지지력과 탁월한 측면 안전성을 제공한다. 앞좌석 등받이 후면에는 스마트폰, 태블릿 등 다양한 액세서리를 장착할 수 있는 히든 포트도 있어 편리하다. 트렁크 공간은 뒷좌석을 접으면 최대 2050ℓ, 기본 633ℓ까지 넉넉하게 활용할 수 있다.

천장에 통창이 있어 확실히 시원스레 밝은 느낌을 주는 필랑트 내부 모습. 한준호 기자

파노라믹 글라스 루프 이야기를 빼놓을 수 없다. 해가 비치는 통창이라고 할 수 있다. 표면적 1.1m²로 동급 최대 크기로 개방감이 탁월하며 실내 분위기도 확실히 밝은 느낌이 난다. 2중 은(Ag) 코팅과 솔라 필름을 적용해서인지 따갑거나 덥지가 않았다.

‘3-zone 독립 풀 오토 에어컨 시스템’은 앞좌석과 뒷좌석의 온도를 개별적으로 설정할 수 있다고 한다. 에어컨을 춥다고 느끼는 사람이 있는가 하면 적당하다고 느끼는 이가 있다면 따로 조절할 수 있다는 건데 이번에 함께한 일행들은 비슷하게 느껴서인지 다행히 사용할 계기가 생기질 않았다.

실내 공기 질을 감지하고 환기를 자동으로 활성화할 수 있는 ‘실내 공기 자동 정화 기능(PM2.5)’도 있어서 미세먼지가 많은 이날 에어컨 켜기 전 창문을 열었다가 갑자기 작동되는 모습을 보며 신기해 하기도 했다.

스피커도 살펴보니 보스(BOSE)® 브랜드 이름이 선명하게 보인다. 이 정도면 프리미엄 맞다. 주행 정숙성을 높이기 위해 필랑트 모든 트림에 액티브 노이즈 캔슬레이션(ANC) 기능도 기본으로 적용했다는데 여기에 각종 마감까지 철저히 했다고 하니 왜 주행 중에 유독 조용하다고 느꼈는지 알 수 있었다.

르노 필랑트는 뒷좌석도 꽤 넓다. 한준호 기자

무엇보다 마음에 드는 점은 요즘처럼 고유가 시대에 안성맞춤인 하이브리드 시스템을 갖췄다는 점이다. 르노 필랑트에는 앞서 그랑 콜레오스를 통해 좋은 평가를 받아온 직병렬 듀얼 모터 하이브리드 시스템이 더욱 향상된 상태로 적용됐다. 하이브리드 E-Tech 파워트레인은 100㎾의 구동 모터 및 60㎾의 시동 모터가 가솔린 1.5ℓ 터보 직분사 엔진과 만나 250마력의 시스템 최고 출력을 발휘한다.

엔진의 최대 토크도 25.5㎏∙m로 더욱 강력해졌다. 르노 필랑트의 공인 연비는 19인치와 20인치 타이어 동일하게 복합 기준 15.1㎞/ℓ다. 200㎞ 이상 고속도로와 국도를 모두 완주한 이후 연비는 14.7㎞/ℓ로 나왔다. 이렇게 큰 차로 이 정도 연비면 훌륭하다. 1.64㎾h의 대용량 리튬이온 배터리도 탑재돼 도심 구간 운행 시 최대 75%까지 전기 모드로 주행할 수 있다.

모처럼 마음에 쏙 드는 차가 나왔다. 스스로 자부심을 느끼게 만드는 차다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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