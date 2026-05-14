서준혁 회장 “하나의 이름, 하나의 미래”… 소노트리니티 이름 아래 새로운 여정 시작

서준혁 소노트리니티그룹 회장(사진)이 그룹 사명 변경과 마곡 통합 신사옥 이전을 계기로 임직원에게 ‘하나의 이름, 하나의 미래’라는 메시지를 전했다. 호텔·리조트와 항공 사업을 하나의 체계로 연결하고 고객의 여정 전반을 아우르는 글로벌 호스피탈리티 기업으로 도약하겠다는 의지를 임직원들과 공유한 것이다.

14일 소노트리니티그룹에 따르면 서 회장은 최근 그룹웨어를 통해 임직원 서한을 보내 “이제 우리는 하나의 이름 아래, 같은 공간에서 새로운 여정을 시작한다”며 “소노트리니티(SONO TRINITY)라는 이름에는 각자의 전문성과 경험을 유기적으로 연결해 더 큰 시너지와 새로운 가치를 만들어가겠다는 의지가 담겨 있다”고 밝혔다.



이는 그룹 사명을 변경한 후 나온 첫 내부 메시지다. 소노트리니티그룹은 기존 ‘대명’에서 벗어나 핵심 브랜드인 ‘소노’와 지난해 계열로 편입된 티웨이항공의 새 정체성인 ‘트리니티’를 결합한 이름으로 새 출발에 나섰다.



서 회장은 이번 서한에서 그룹이 지켜온 본질로 ‘환대(Hospitality)’를 강조했다. 그는 “사업의 영역은 서로 다를 수 있지만 우리가 지켜온 본질은 같다”며 “오랜 시간 환대를 가장 중요한 가치로 삼아 고객의 쉼과 이동, 그리고 여정의 모든 순간을 더욱 특별한 경험으로 만들어왔다”고 설명했다. 이어 “우리가 생각하는 환대는 단순한 서비스가 아니라 고객의 시간을 더욱 가치 있게 만드는 경험의 설계이자 삶의 질을 높이는 약속”이라고 덧붙였다.



소노트리니티그룹은 앞으로 호텔·리조트와 항공을 기반으로 이용자의 이동과 체류, 라이프스타일 전반을 연결하는 사업 구조를 강화한다는 방침이다. 그룹의 새 미션인 ‘모든 여정에서 가족을 더 가깝게’ 역시 이 같은 방향성을 담고 있다. 여행의 출발부터 머무름, 다음 여정까지 자연스럽게 연결해 더 편리하고 가치 있는 고객 경험을 제공하겠다는 구상이다.



마곡 통합 신사옥 ‘소노트리니티 커먼스’ 이전도 그룹 통합의 상징으로 제시됐다. 서 회장은 “이번 그룹 사명 변경과 신사옥 이전은 단순한 공간의 변화가 아니다”며 “흩어져 있던 조직이 한곳에 모여 더 가까이 소통하고 같은 방향을 바라보며 더 큰 가치를 만들어갈 수 있는 기반을 마련하는 과정”이라고 밝혔다.



또 서 회장은 새로운 공간에서 임직원들과 더 가까이 소통하겠다는 뜻도 전했다. 그는 “여러분 한 사람 한 사람이 자부심을 가지고 성장할 수 있는 회사, 함께 미래를 꿈꿀 수 있는 회사를 만들어가는 것이 저의 중요한 책임”이라며 “서로의 가능성과 역량이 더욱 빛날 수 있는 환경을 만들어가기 위해 노력하겠다”고 했다.



조직문화에 대해서는 신뢰와 존중, 열린 소통을 핵심 가치로 제시했다. 서 회장은 “앞으로 우리는 더 넓은 산업과 다양한 영역으로 도전의 폭을 넓혀갈 것”이라며 “그 과정에서 무엇보다 중요한 것은 서로에 대한 신뢰와 존중, 열린 마음으로 소통하는 문화”라고 강조했다. 이어 “서로의 다름을 강점으로 연결하고, 같은 목표를 향해 함께 성장하는 조직을 만들어가길 기대한다”고 말했다. 서 회장은 서한 말미에서 “지금의 변화는 끝이 아닌 또 다른 시작”이라며 “소노트리니티라는 새로운 이름 아래, 같은 공간에서 같은 비전을 공유하며 더 큰 미래를 함께 만들어가자”고 임직원들에게 당부했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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