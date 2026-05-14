빌리, ‘ZAP’·‘WORK' 쌍끌이 흥행…첫 정규로 역대급 컴백 완성

사진=미스틱스토리

데뷔 첫 정규 앨범으로 돌아온 그룹 빌리(Billlie)가 더블 타이틀곡으로 뜨거운 컴백 열기를 만끽하고 있다.

빌리는 지난 6일 정규 1집 'the collective soul and unconscious: chapter two'(더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 투)을 발매하며 글로벌 차트부터 화제성에서 의미있는 성과를 거두고 있다.

앨범에는 더블 타이틀곡 'ZAP'(잽)과 'WORK'(워크)를 포함해 총 12개 트랙이 담겼다. 빌리는 클래식 샘플링 기반 트랩, 베이스 하우스, 인더스트리얼 힙합, 하이퍼팝, 테크 하우스, 누디스코 등 다양한 장르를 아울렀다. 장르의 경계를 허무는 하이브리드 장르로 빌리만의 감각적인 음악성을 다시금 입증했다.

'퍼포먼스 강자'로 손꼽혀 온 빌리는 이번 컴백 활동을 통해 글로벌 팬들에게 빌리의 변신을 각인시키며 역대급 포텐을 터뜨렸다. 빌리의 시그니처와도 같은 무대 위 시시각각 변하는 표정 연기는 물론 파워풀하면서도 유려한 군무와 비주얼적인 변화로 이목을 집중시킨다.

더블 타이틀곡 'ZAP'과 'WORK'는 국내는 물론 글로벌 리스너들의 눈과 귀를 단번에 사로잡은 가운데 'WORK' 퍼포먼스 비디오는 공개 직후 유튜브 국내 인기 뮤직비디오 차트, 유튜브 인기 급상승 음악 차트 상위권에 진입한 가운데 현재 조회수 259만 뷰를 돌파하며 인기몰이 중이다.

빌리는 팬들의 열렬한 요청에 힘입어 컴백 2주 만에 더블 타이틀곡 'WORK' 활동을 시작했다. 화제가 된 퍼포먼스 비디오와 동일한 의상을 무대에서 선보이는 등 함께 축제 분위기를 극대화시키며 연일 화제의 중심에 서 있다.

음악, 퍼포먼스, 비주얼에 이르기까지 다방면에서 역대급으로 업그레이드된 모습을 보여주는 빌리의 신보는 발매 후 미국, 영국, 캐나다, 일본, 인도네시아 등 총 12개 국가 및 지역 아이튠즈 댄스 앨범 차트 1위에 올랐다.

유튜브 총 조회수, 멜론과 스포티파이 등 국내외 주요 음원 사이트에서 리스너가 폭발적인 증가세를 보여주고 있으며, 구글 트렌드 기준 대한민국과 일본, 노르웨이, 칠레 등 여러 국가에서 빌리 관련 키워드 검색량이 급증했다.

또한 'ZAP'과 'WORK'는 아이튠즈 국내 EDM 차트 1위와 2위를 나란히 차지하며 쌍끌이 흥행 불씨를 지폈다. 'ZAP'의 경우 강력한 중독성을 바탕으로 3일 동안 유튜브 일간 Shorts 인기곡 1위를 비롯해 아마존 뮤직 K-Girls 플레이리스트 커버를 장식함과 동시에 첫 번째 트랙에 배치되며 인기를 입증했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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