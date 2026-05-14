아이돌 원석 찾는 이상민, 오디션서 돋보인 프로듀싱 노하우

사진=유튜브 채널 ‘232 프로젝트’

아이돌 프로젝트를 시작한 그룹 룰라 출신 방송인 이상민이 자신의 경력을 살리며 오디션을 통해 지원자를 꼼꼼히 체크했다.

지난 13일 유튜브 채널 ‘232 프로젝트’에서 공개된 영상에서 이상민은 아카데미 내방 오디션을 진행했다.

이상민은 원석 발굴을 위해 아이돌을 꿈꾸는 지망생들을 직접 만났다. 자신만의 프로듀싱 노하우를 바탕으로 참가자를 꼼꼼히 분석하며 예리한 질문을 던졌다. 왜 아이돌이 되고 싶은지 참가자들의 근본적인 태도를 확인하며 심도 있는 심사를 진행했다.

첫 남자 참가자 신승권의 심상치 않은 점프력에 주목한 이상민은 한국의 어떤 아티스트를 선호하는지 질문하며 참가자의 음악적 지향점을 파악했다. 이어 온오프의 반전 매력이 확실한 참가자 송지우에게서 순수한 면모를 포착하기도 했다.

참가자 김민정의 무대를 보면서는 미소를 감추지 못했다. K-팝 외 장르의 춤을 보여달라고 요구하는 등 잠재된 퍼포먼스 역량을 다각도로 검증했다. 모든 참가자에게 “이마를 보여달라”며 얼굴 전체의 조화와 인상을 꼼꼼히 체크하는 모습은 웃음을 부르기도 했다.

총 10명이 참가하는 2차 오프라인 오디션은 치열한 경쟁을 예고했다. 이상민은 특별한 선발 기준이 따로 없다며 “내 눈에 걸리면 되지”라고 선언했켰다.

‘232 프로젝트’는 과거 가요계를 휩쓸었던 이상민이 힘든 시간과 빚 청산을 마친 뒤 제작자로서 재도약을 꿈꾸며 시작한 아이돌 육성 리얼리티 프로젝트다. ‘GENIUS(지니어스)’와 ‘I AIN’T THE ONE(아이 에인트 더 원)’ 두 곡의 작업을 마친 상태이며 해당 곡을 소화할 최적의 멤버를 찾기 위한 여정을 이어가고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]